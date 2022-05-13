تحرير 26 محضر إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لفرض سيادة القانون وعودة الانضباط للشارع المنوفي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان عن تنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديريات الصحة والتموين ، أسفرت عن ضبط وإعدام ما يقرب من 110 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير (26) محضر لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة ، كما أضاف رئيس المدينة أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات و التعديات بشارع بورسعيد ومحيط كوبري المرور لتحقيق السيولة المرورية ، وتم خلالها تحرير ( 9 ) محاضر إشغال بالطريق العام ، (11) حالة ضبط و تنفيذ إزالة فورية لـ (52) حالة تعدى ، وقد تم التشديد على أصحاب المحلات العامة بعدم إفتراش الأرصفة والطريق العام والالتزام بالأماكن المخصصة لهم حفاظا على الصالح العام.



وفى أشمون ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات بكافة الطرق الرئيسية والميادين العامة بنطاق المدينة ، حيث تم إزالة (40) حالة تعدي بالطريق العام وإخلاء الشارع من الباعة الجائلين ، فضلا عن إزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظا على حقوق الدولة و المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .



كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إلى أنه تم تنظيم عدد من حملات المكثفة بنطاق المدينة وقرى الشهداء والتى استهدفت إزالة كافة الإشغالات بالطريق العام والتى تعوق الحركة المرورية للمواطنين وتسبب التشوه البصري.

وأكد رئيس المدينة على إستمرار مواصلة الجهود لإنفاذ القانون وإزالة كافة التعديات المخالفة بالشوارع والميادين العامة حفاظا على حقوق الدولة وصوناً لمقدراتها، فيما قامت رئيس حى غرب شبين الكوم بحملة ليلية مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والارصفة ومن أمام المحلات بنطاق الحى تحقيقاً للصالح العام وتيسيراً للحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين .