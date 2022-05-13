عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 26 محضر إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

حملات ازالة الإشغالات
حملات ازالة الإشغالات

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، فضلا عن رفع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لفرض سيادة القانون وعودة الانضباط للشارع المنوفي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


أكد رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان عن تنظيم حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بنطاق المدينة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديريات الصحة والتموين ، أسفرت عن ضبط وإعدام ما يقرب من 110 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، كما تم تحرير (26) محضر لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة ، كما أضاف رئيس المدينة أنه تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات و التعديات بشارع بورسعيد ومحيط كوبري المرور لتحقيق السيولة المرورية  ، وتم خلالها تحرير ( 9 ) محاضر إشغال بالطريق العام ، (11) حالة ضبط و تنفيذ إزالة فورية لـ  (52) حالة تعدى ، وقد تم التشديد على أصحاب المحلات العامة بعدم إفتراش الأرصفة والطريق العام والالتزام بالأماكن المخصصة لهم حفاظا على الصالح العام.


وفى أشمون ، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات بكافة الطرق الرئيسية والميادين العامة بنطاق المدينة ، حيث تم إزالة (40) حالة تعدي بالطريق العام وإخلاء الشارع من الباعة الجائلين ، فضلا عن إزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظا على حقوق الدولة و المظهر الجمالى والحضارى للمدينة .


كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء إلى أنه تم تنظيم عدد من حملات المكثفة بنطاق المدينة وقرى الشهداء والتى استهدفت إزالة كافة الإشغالات بالطريق العام والتى تعوق الحركة المرورية للمواطنين وتسبب التشوه البصري.

وأكد رئيس المدينة على إستمرار مواصلة الجهود لإنفاذ القانون وإزالة كافة التعديات المخالفة بالشوارع والميادين العامة حفاظا على حقوق الدولة وصوناً لمقدراتها، فيما قامت رئيس حى غرب شبين الكوم بحملة ليلية مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والارصفة ومن أمام المحلات بنطاق الحى تحقيقاً للصالح العام وتيسيراً للحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين .

المنوفية حملة تفتيشية مخالفات محافظ المنوفية الصحة العامة رفع كافة الإشغالات والتعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

ياسمين صبري تبدأ تصوير فيلم صقر المحروسة مع أحمد عز يوليو المقبل

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أبرزها بيت الطاعة.. 14 قضية حسمها الأزهر عن المرأة

ترشيحاتنا

راكب مشاغب يعتدي على الطيار خلال رحلة جوية في اليونان

محرك جديد بقوة إضافية.. تحديثات رئيسية في سوبارو ليجاسي 2023

مخاوف سويدية من رد فعل روسيا حال الانضمام للناتو

تخطى الزمالك.. الإفريقي التونسي يحقق رقما قياسيا في تغيير المدربين

شكري يترأس الجلسة الثالثة للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ| صور

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

أهالي حدائق الأهرام ينتصرون.. منع دخول الـ توك توك إلى الحي بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

الإسماعيلي يتلقي واجب العزاء فى وفاة رئيسه الأسبق

فيديو

زاهي حواس يكشف أسرار الزئبق الأحمر ولعنة الفراعنة.. فيديو جراف

نصابة نهايتها مستشفى العباسية.. فتاة تفتعل مشاكل لابتزاز الشباب على فيسبوك

كواليس فشل دخول طلاب 2 ثانوي على منصة امتحان اللغة العربية بالتابلت.. فيديو جراف

5 ألقاب محلية وقارية .. أبرز أرقام كهربا مع الأهلي بعد انتهاء إعارته في تركيا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ