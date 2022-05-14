برلماني: دعم الرئيس السيسي لملف الصناعة يخفض فاتورة الاستيراد

قال النائب شحاتة أبو زيد امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية خلال هذه الآونة غير مسبوق حيث تحوذ على أولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التوسع في تقديم الحوافز واطلاق المبادرات للارتقاء بها، وإقامة اكبر عدد من المجمعات الصناعية ، والنظر الى إشكالية توفير مستلزمات الإنتاج بشكل يسير في ظل ارتفاع أسعار السلع ونقص سلاسل الامداد .

وتابع أبو زيد خلال حواره لـ"صدى البلد" أن دعم الرئيس السيسي لملف الصناعة خلال هذه الآونة بالتحديد توقيته هام لأنه سيكون له تأثير قوي بشأن خفض فاتورة الاستيراد وإعادة التوجه نحو المنتجات والسلع المحلية.

واستطرد أمين سر صناعة النواب، أن توجيهات القيادة السياسية سوف تعمق الصناعة المحلية كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد ، فضلا عن انها تخدم تحقيق حلم الوصول بالصادرات الى قيمة 100 مليون دولار.