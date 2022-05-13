عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان الانضمام للناتو.. روسيا تقرر حرمان فنلندا من الكهرباء

بوتين
بوتين

كشف مصدر مسئول اليوم الجمعة، أن روسيا ستعلق إمدادات الكهرباء عن فنلندا في نهاية هذا الأسبوع، مع تصاعد التوترات بشأن محاولة هلسنكي لحلف شمال الأطلسي في أعقاب الصراع في أوكرانيا.

وقالت راو نورديك - RAO Nordic ، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة الحكومية الروسية التي تملك Inter RAO التي تبيع الكهرباء في سوق الشمال: “نحن مضطرون إلى تعليق استيراد الكهرباء اعتبارًا من 14 مايو”.

وألقت باللوم في التعليق على عدم تلقي مدفوعات مقابل الكهرباء المباعة في مايو وقالت إنها نتيجة لذلك لم تعد قادرة على دفع المزيد من الكهرباء من روسيا.

وأضافت شركة راو نورديك: 'هذا الوضع استثنائي وحدث لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا من تاريخنا التجاري' ، معربًا عن أمله في أن يتحسن الوضع 'قريبًا' ويمكن استئناف التجارة.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفنلندية إنها ستكون قادرة على الاستغناء عن الكهرباء الروسية.

وقال مدير التخطيط التشغيلي في فينجريد ، تيمو كوكونن، لوكالة فرانس برس: "نحن مستعدون لذلك ولن يكون الأمر صعبا.. يمكننا الاكتفاء ببعض الواردات من السويد والنرويج".

وأضاف أن “أقل بقليل من 10٪ من الكهرباء المستهلكة في فنلندا تأتي من روسيا”.

وجاء الإعلان عن قطع إمدادات الكهرباء بعد يوم واحد من إعلان زعماء فنلندا أن بلادهم يجب أن تتقدم للانضمام إلى الناتو "دون تأخير" - وهو تغيير هائل في السياسة منذ أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

وحذر الكرملين من أن روسيا ستعتبر "بالتأكيد" العضوية الفنلندية تهديدً ، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو "ستضطر إلى اتخاذ خطوات متبادلة عسكرية وفنية وغيرها،لمواجهة التهديدات الناتجة".

موسكو أوكرانيا روسيا وزارة الخارجية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الخارجية الروسية شبكة الكهرباء حلف شمال الأطلسي وزارة الخارجية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومية الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب تنخفض 120 جنيهًا في الجرام بمصر اليوم .. تفاصيل

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

رابط التصويت لـ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

مفاجأة قضية مارينا صلاح.. تفاصيل عن صبغة الفلورسين تقلب الموازين

قاطعوها دي أسوأ خدمة وقلة ذوق .. يسرا اللوزي تتعرض للسرقة

النيابة: حبس مصطفى البنك مستريح أسوان واثنين آخرين بتهمة الاحتيال

موضوعات متعلقة

البرازيل تعلن الحداد 3 أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد

ناعية الشيخ خليفة بن زايد .. رئيسة المفوضية الأوروبية : سيستمر إرثه

بعد طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو.. السويد تقرر خطوة مماثلة منتصف مايو

أرامكو تعلن أسعار الوقود لـ شهر مايو في السعودية

البنك المركزي الياباني يعلن عدم استخدام الين الرقمي لتحقيق معدلات فائدة سلبية

اقتصاديون يحذرون من التضخم المصحوب بركود ويختلفون بشأن ارتفاع أسعار الفائدة

ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5% في أبريل

دافع إنساني.. أنجلينا جولي في زيارة مفاجئة إلى مدينة لفيف الأوكرانية

ترشيحاتنا

الميكانيكي بيقولك.. لسلامتك: غيّر كاوتش السيارة بعد 60 ألف كيلومتر| وطرق اللحام

أندرويد 13 يصل بشكل رسمي لهذه الهواتف من أوبو وريلمي

النيابة: مستريح أسوان استولى على 447 رأس ماشية و9 ملايين جنيه من الأهالي

مدرب وفاق سطيف: أصبحنا أكثر شراسة ومباراة العودة أمام الأهلي مختلفة

الوطنية للصحافة ناعية رئيس الإمارات: صاحب تاريخ حافل بالشجاعة تجاه قضايا المنطقة

الحرب في أوكرانيا.. لماذا تتصارع موسكو وكييف على جزيرة الثعبان الصغيرة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتجوزني وهتوب.. من هي الحسناء إنجي خوري التي طلبت أدهم نابلسي للزواج؟

بحضور ممثلو الاتحاد الأوروبي.. شاهد الاحتلال يعتدي علي جنازة شيرين أبو عاقلة

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

مفيش توكتوك تاني.. كيف انتصرت "حدائق الأهرام" في معركتها بعد سنوات من الاستغاثة

فيديو

والدها يناشد السيسي علاجها.. مرض نادر يصيب طفلة ويوقف نموها

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ