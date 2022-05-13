بعد إعلان الانضمام للناتو.. روسيا تقرر حرمان فنلندا من الكهرباء

كشف مصدر مسئول اليوم الجمعة، أن روسيا ستعلق إمدادات الكهرباء عن فنلندا في نهاية هذا الأسبوع، مع تصاعد التوترات بشأن محاولة هلسنكي لحلف شمال الأطلسي في أعقاب الصراع في أوكرانيا.

وقالت راو نورديك - RAO Nordic ، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة الحكومية الروسية التي تملك Inter RAO التي تبيع الكهرباء في سوق الشمال: “نحن مضطرون إلى تعليق استيراد الكهرباء اعتبارًا من 14 مايو”.

وألقت باللوم في التعليق على عدم تلقي مدفوعات مقابل الكهرباء المباعة في مايو وقالت إنها نتيجة لذلك لم تعد قادرة على دفع المزيد من الكهرباء من روسيا.

وأضافت شركة راو نورديك: 'هذا الوضع استثنائي وحدث لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا من تاريخنا التجاري' ، معربًا عن أمله في أن يتحسن الوضع 'قريبًا' ويمكن استئناف التجارة.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء الفنلندية إنها ستكون قادرة على الاستغناء عن الكهرباء الروسية.

وقال مدير التخطيط التشغيلي في فينجريد ، تيمو كوكونن، لوكالة فرانس برس: "نحن مستعدون لذلك ولن يكون الأمر صعبا.. يمكننا الاكتفاء ببعض الواردات من السويد والنرويج".

وأضاف أن “أقل بقليل من 10٪ من الكهرباء المستهلكة في فنلندا تأتي من روسيا”.

وجاء الإعلان عن قطع إمدادات الكهرباء بعد يوم واحد من إعلان زعماء فنلندا أن بلادهم يجب أن تتقدم للانضمام إلى الناتو "دون تأخير" - وهو تغيير هائل في السياسة منذ أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

وحذر الكرملين من أن روسيا ستعتبر "بالتأكيد" العضوية الفنلندية تهديدً ، في حين قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو "ستضطر إلى اتخاذ خطوات متبادلة عسكرية وفنية وغيرها،لمواجهة التهديدات الناتجة".