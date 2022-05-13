ناهد السباعي تظهر على حمام السباحة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ناهد السباعي علي حمام السباحة بإطلالة صيفية مرتدية توب باللون الأصفر مكشوف، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها واعتمدت مكياج جذاب، نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.



