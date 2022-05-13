هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن؟.. داعية يجيب.. فيديو

رد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال من لم يخرج زكاة الفطر حتى هذه اللحظة؟، قائلا: “يخرجها قضاء يقضي بأنه يقر بهذه الزكاة.. وهي في حكم الصدقات وهي دين في رقبة من لم يخرجها”.

وأضاف “هندي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن دار الإفتاء أوضحت أن هناك رأيا لبعض جمهور الحنفية في إخراجها زكاة.

وأشار إلى أن الرد في هذه الفتوى وما هو معمول به في أن هذا الدين يلزم الإنسان تأديتها كالصلاة الفائتة وكأنها قضاء، حيث أنه هناك فرقا بين كلمة أداء وقضاء، وأنها هنا ليست أداء وإنما قضاء.