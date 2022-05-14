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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة المساكن بالزاوية الحمراء

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب (كسر الباب) بمنطقة الزاوية الحمراء.


وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت مديرية أمن القاهرة في القبض على عصابة سرقة المساكن بالزاوية الحمراء وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها .

فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان "لهما معلومات جنائية "- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب (كسر الباب) أمكن ضبطهما

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (6) جرائم سرقة مساكن بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس شخصين سرقة المساكن تشكيل عصابى سرقة جرائم سرقة

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