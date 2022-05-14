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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

14 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

الابراج
الابراج

لا يزال القمر يتنقل في برج الميزان الهوائي ولا تزال الاجواء الايجابية ترافق كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو..
 

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات انه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة فأبواب الحظ والنجاح سوف تُفتح لك على مصراعيها لتشجيعك على استقبال فترة جديدة ومميزة من حياتك ستبدو لك الحياة متفائلة ومشجّعة فترتفع المعنويات بشكل كبير وبثقة مدهشة.

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 11-5-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

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نشرة المرأة: حظك اليوم ونصيحة الأبراج.. وصفات لأطعمة متعددة.. علاقة الحلبة بزيادة الوزن

مولود اليوم السبت 14 ايار مايو  من برج الثور


يتميّز مواليد برج الثور أيضاً بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته او تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد.

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