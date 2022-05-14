14 مايو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك؟

لا يزال القمر يتنقل في برج الميزان الهوائي ولا تزال الاجواء الايجابية ترافق كل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو..



قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات انه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة فأبواب الحظ والنجاح سوف تُفتح لك على مصراعيها لتشجيعك على استقبال فترة جديدة ومميزة من حياتك ستبدو لك الحياة متفائلة ومشجّعة فترتفع المعنويات بشكل كبير وبثقة مدهشة.

مولود اليوم السبت 14 ايار مايو من برج الثور



يتميّز مواليد برج الثور أيضاً بتحفظهم فهم لا يميلون إلى المخاطرة والمغامرة بشؤون الحياة المختلفة كما أنّهم يفضلون التمتع بأشياء مختلفة بمفردهم بعيدا عن وجودهم بالجماعة فهم يفضلون الوحدة عن كونهم وسط جماعة من الناس، وهم أصدقاء مخلصون وصداقتهم أبدية وكلمة الاستقرار هي كلمة رئيسية في حياة مواليد الثور، ويفضلون التريث والتفكير الدقيق وعدم التسرع في اتّخاذ القرارات والأمور في حياته، كما ويتميّز مواليد برج الثور بصعوبة تغيير شخصيته او تغيير مزاجه مع تغير المواسم على عكس بقية الأبراج فهو يتميز بصلابته وقدرته على استثمار وقته بشيء مفيد.