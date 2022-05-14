روسيا: ليس من مصلحة السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا يخدم مصالح هاتين الدولتين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن انضمام فنلندا لحلف الناتو لا يمكن أن يمر دون رد فعل سياسي، مضيفا أن روسيا ليست لديها نوايا عدوانية تجاه السويد وفنلندا.

وأشار جروشكو إلى أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو لا يخدم مصالحهما وسيؤدي لعسكرة منطقة شمال أوروبا.

وتابع قائلا: “ما إن تنضم فنلندا للناتو سيدعو الحلف لنشر المزيد من القوات في الجزء الشمالي متعللا بتعرض تلك المنطقة للتهديد”.

وأردف قوله: “من السابق لأوانه الحديث عن نشر روسيا أسلحة نووية في منطقة البلطيق، وإذا قام الناتو بنقل قوات وبنية تحتية نووية إلى حدود روسيا، فسيتوجب الرد على ذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة”.