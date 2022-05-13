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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أزمة جديدة على حدود روسيا ..كيف أزعج 6 ملايين فنلندي القيصر الروسي؟

فنلندا
فنلندا

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين روسيا وجارتها فنلندا "تمتد حدودها مع موسكو على مدى أكثر من 1330 كيلومترا"، وذلك بعد إعلان هلسنكي اعتزامها التقدم رسميا الأحد، بطلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

الانضمام لحلف شمال الأطلسى

الإعلان الفنلندي الذي لاقى ترحيبا من حلف شمال أطلسي عبر عنه الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، قوبل بتحذير روسي شديد اللهجة عبر الكرملين ووزارة الخارجية الروسية التي ذهبت لحد الإشارة لاتخاذ روسيا "خطوات عسكرية ردا على ذلك"، وهو ما ينذر بأزمة جديدة بخلاف الحرب في أوكرانيا.

ودخلت روسيا الحرب ضد أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، بحسب تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للحفاظ على الأمن القومي الروسي من تهديدات وشيكة من قبل حلف الناتو، الذي بات على مقربة كبيرة من الحدود الروسية بعد مساعي الجارة أوكرانيا الانضمام للحلف.

وقد لا ترى موسكو في شن حرب جديدة ضد هلسنكي أزمة إذا كان الهدف منها حماية الأمن القومي الروسي ووقف دول أوروبية أخرى مجاورة لروسيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على غرار فنلندا. 

ويرى مراقبون، أن الإقدام الفنلندي على هذه الخطوة سيشجع دولا أوروبية أخرى مثل السويد على حسم موقفها، والتقدم بطلب مماثل من أجل الانضمام لحلف الناتو.

وحذر محللون من خطر أن تجر الخطوة الفنلندية منطقة أوروبا الشمالية التي لطالما كانت معروفة تاريخيا بحيادية معظم دولها، وببعدها عن سباقات التسلح والعسكرة والاصطفاف ضمن المحاور العسكرية والأمنية، إلى أتون صراعات النفوذ والفضاءات الحيوية بين القوى العالمية الكبرى، وبما يضعها في فوهة بركان تلك الصراعات المحتدة على وقع الحريق الأوكراني.

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وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، قد أعلنا الخميس، عن اعتزام بلدهما تقديم هذا الطلب يوم الأحد، وقالا في بيان مشترك إن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته، على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير".

عضوية الناتو وتعزيز أمن فنلندا 

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان على أن إعلان رئيس فنلندا ساولي نينيستو ورئيسة حكومتها سانا مارين عن تأييدهما لفكرة انضمام البلاد إلى الناتو يمثل "تغييرا جذريا لنهج هذه الدولة السياسي الخارجي".

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا كانت قد طمأنت فنلندا بشأن غياب أي نوايا سيئة لديها إزاء هذه الدولة، وحملت دول الناتو المسؤولية بالضغط على هلسنكي لإقناعها بالانضمام إلى الناتو.

ورأى البيان أن هدف الناتو يكمن في "مواصلة التمدد صوب حدود روسيا وإنشاء جناح آخر لتهديد بلدنا عسكريا"، مضيفا أن "التاريخ سيحكم" على الأسباب التي تبرر بها فنلندا "تحويل أراضيها إلى جبهة للمواجهة العسكرية مع روسيا مع فقدان استقلاليتها في صنع القرارات". 

وتابعت: "ستضطر روسيا إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وأخرى بهدف التصدي للمخاطر الناجمة عن ذلك على أمنها القومي".

ولفتت الخارجية الروسية، أن انضمام فنلندا إلى الناتو سيشكل انتهاكا مباشرا لالتزاماتها الدولية الناجمة بالدرجة الأولى عن معاهدات باريس للسلام عام 1947 وكذلك الاتفاقية المبرمة بين موسكو وهلسنكي عام 1992 بشأن أسس العلاقات بينهما والتي تنص خاصة على أن الدولتين تلتزمان بعدم السماح باستخدام أراضيهما لشن عدوان عسكري على بعضهما.

واختتم البيان الروسي بالقول :"سنرد وفقا للوضع".

معلومات مهمة عن فنلندا 

ونرصد لكم في التقرير التالي بعض المعلومات عن جمهورية فنلندا، والتي كانت كما يلي:

  • يقترب سكان فنلندا من 6 ملايين نسمة.
  • متوسط العمر المتوقع: الرجال 79 عامًا، والسيدات 84 عامًا.
  • اللغات الرسمية هي الفنلندية (يتحدث بها 87.3% من السكان) والسويدية (ويتحدث بها 5.2% من السكان)، لغة السامي هي اللغة الأم لحوالي 2,000 نسمة، وهم أفراد من شعب السامي الأصليين في منطقة لابلاند الشمالية.
  • المجتمع الفنلندي يغلب عليه الطابع العلماني إلى حد ما.

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  • تم إعلان استقلال البلاد في 6 ديسمبر 1917.
  • كانت فنلندا في السابق دوقية كبيرة في الإمبراطورية الروسية لمدة 108 أعوام، كما كانت جزءًا من السويد لما يقرب من 600 عام قبل ذلك.
  • يتم انتخاب رئيس الجمهورية كل 6 أعوام، لفترتين كحد أقصى.
  • الرئيس الحالي ساولي نينيستو، المنتخب في العام 2012 ومرة أخرى في العام 2018.
  • فنلندا عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1955 وفي الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995.
  • تقوم الدولة بتمويل تعليم عالي المستوى، وضمان اجتماعي، وصحي
  • إجمالي الناتج المحلي للفرد: 43,485 يورو (في عام 2019).
  • الصادرات الرئيسية: البضائع الكهربائية، والمنتجات المعدنية، والآلات، ومعدات النقل، والمنتجات الخشبية والورقية، والمواد الكيميائية.
  • الواردات الرئيسية: المواد الخام، والسلع الاستثمارية، والطاقة، والسلع الاستهلاكية (مثل السيارات والمنسوجات)
  • العملة الرئيسية هي اليورو.
  • تبلغ مساحة فنلندا 338,440 كيلو متر مربع (131,991 ميل مربع)، أكبر خامس دولة في أوروبا الغربية.
  • هلسنكي هي العاصمة (1.5 مليون ساكن في منطقة العاصمة).
روسيا فنلندا هلسنكى حلف شمال أطلسي فلاديمير بوتين الخارجية الروسية ساولي نينيستو

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