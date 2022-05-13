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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: سندعم أي تحرك من فنلندا والسويد للانضمام للناتو

أرشيفية
أرشيفية

أكد البيت الأبيض، أنه سيدعم أي تحرك من جانب فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي: "سندعم أي طلب تقدمه فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، في حالة تقديمه".

وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، أكدا بوقت سابق من امس الخميس، أن فنلندا عليها التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو "فورا".

وحذرت روسيا، في وقت سابق، فنلندا والسويد عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى حلف الناتو؛ بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين موسكو والحلف، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالي 1340 كيلومترا؛ وهي أطول حدود لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.
 

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