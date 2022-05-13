روسيا تعلن وقف تزويد فنلندا بالكهرباء

قررت روسيا تعليق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من السبت، بحسب ما أعلنت شركة إمداد، الجمعة، فيما يتصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام الى حلف شمال الأطلسي "الناتو" على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت شركة راو نورديك، التابعة لشركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة إنتر راو ومقرها هلسنكي، في بيان، إنها لم تتسلم أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ 6 مايو.

وأشارت إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا، حسب وكالة "فرانس برس".

وقالت الشركة الروسية "نحن مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 مايو".

ويوم أمس الخميس، قالت روسيا إن انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيجعلهما هدفًا عسكريًا.

ووعدت موسكو هلسنكي بـ"إجراءات رد تقنية عسكرية وأخرى"، في حال انضمامها إلى حلف الناتو، دعتها إلى تحمل عواقب اتخاذ مثل تلك الخطوة.

وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيان على أن الموقف الفنلندي الذي صدر في وقت سابق اليوم يمثل "تغييرا جذريا في نهج هذه الدولة السياسي الخارجي".

كما اعتبرت روسيا أن سياسة عدم الانحياز عسكرياً التي انتهجتها فنلندا على مدى عقود كانت ركيزة للاستقرار في شمال أوروبا، وضمنت الأمن الفنلندي بشكل وثيق وشكلت أساسا متينا لتطوير التعاون وعلاقات الشراكة متبادلة المنفعة بين هلسنكي وموسكو، والتي "تم فيها خفض دور العامل العسكري إلى نقطة الصفر".

وأكد البيان أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وأخرى بهدف التصدي للمخاطر الناجمة عن ذلك على أمنها القومي"، وقالت روسيا "سنرد وفقا للوضع".

وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن الحياد طويل الأمد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أن البلدين على وشك اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الناتو.