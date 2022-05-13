عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن وقف تزويد فنلندا بالكهرباء

روسيا تعلن وقف تزويد
روسيا تعلن وقف تزويد فنلندا بالكهرباء

قررت روسيا تعليق تزويد فنلندا بالكهرباء اعتبارا من السبت، بحسب ما أعلنت شركة إمداد، الجمعة، فيما يتصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام الى حلف شمال الأطلسي "الناتو" على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت شركة راو نورديك، التابعة لشركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة إنتر راو ومقرها هلسنكي، في بيان، إنها لم تتسلم أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ 6 مايو.

وأشارت إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا، حسب وكالة "فرانس برس".

وقالت الشركة الروسية "نحن مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء اعتبارا من 14 مايو".

ويوم أمس الخميس، قالت روسيا  إن انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) سيجعلهما هدفًا عسكريًا.

ووعدت موسكو هلسنكي بـ"إجراءات رد تقنية عسكرية وأخرى"، في حال انضمامها إلى حلف الناتو، دعتها إلى تحمل عواقب اتخاذ مثل تلك الخطوة.

وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيان على أن الموقف الفنلندي الذي صدر في وقت سابق اليوم يمثل "تغييرا جذريا في نهج هذه الدولة السياسي الخارجي".

كما اعتبرت روسيا أن سياسة عدم الانحياز عسكرياً التي انتهجتها فنلندا على مدى عقود كانت ركيزة للاستقرار في شمال أوروبا، وضمنت الأمن الفنلندي بشكل وثيق وشكلت أساسا متينا لتطوير التعاون وعلاقات الشراكة متبادلة المنفعة بين هلسنكي وموسكو، والتي "تم فيها خفض دور العامل العسكري إلى نقطة الصفر".

وأكد البيان أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ خطوات رد تقنية عسكرية وأخرى بهدف التصدي للمخاطر الناجمة عن ذلك على أمنها القومي"، وقالت روسيا "سنرد وفقا للوضع".

وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن الحياد طويل الأمد، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث أن البلدين على وشك اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الناتو.

روسيا فنلندا الكهرباء روسيا الناتو فنلندا الناتو الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحاضرة بربع مليون جنيه.. حكاية الأستاذة أسماء معلمة الأحياء والجاردات.. القصة الكاملة

طلقها وأنا هتجوزك.. تسجيلات صوتية سبب انفصال البلوجر أحلام عادل وزوجها

هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-5-2022

حيثيات حكم حبس مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

رابط التصويت لـ محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

100 ألف جنيه ورحلة عمرة وراء تصالح فرد الأمن مع المتهم بضربه

مفاجأة قضية مارينا صلاح.. تفاصيل عن صبغة الفلورسين تقلب الموازين

فضيحة جديدة تضرب إفريقيا.. مسؤول بالترجي يعترف بشراء ذمم الحكام| فيديو

موضوعات متعلقة

رغم العقوبات والحرب.. روسيا كسبت 20 مليار دولار شهريا في 2022

البيت الأبيض: سندعم أي تحرك من فنلندا والسويد للانضمام للناتو

ترشيحاتنا

شيوخ الإمارات يؤدون صلاة الجنازة على خليفة بن زايد

الجزائر تعلن تنكيس الأعلام يومين حدادًا على وفاة رئيس الإمارات

نقابة الصحفيين تعقد لقاء تأبين للشهيدة شيرين أبو عاقلة الثلاثاء القادم

رئيس الوزراء يرافق نظيرته التونسية في جولة تفقدية بشوارع العاصمة .. صور

مع الزيادة السكانية| المشاط : مشروعات مياه نظيفة بـ 5.4 مليار دولار

الحسابات الوهمية وخسائر الأسهم تمنع إيلون ماسك من إتمام صفقة تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور ممثلو الاتحاد الأوروبي.. شاهد الاحتلال يعتدي علي جنازة شيرين أبو عاقلة

رئيس الأركان يشهد بياناً عملياً لإحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية

مفيش توكتوك تاني.. كيف انتصرت "حدائق الأهرام" في معركتها بعد سنوات من الاستغاثة

تعدد الزوجات.. هل ينتصر القومي للمرأة لحفيظة وينتقم من الحاج متولي؟

فيديو

من سائق توك توك إلى مستريح المواشي.. حكاية مصطفى البنك

اصطدمت بالعمود.. تفاصيل جديدة في حادث سيارة الفتيات الخمس ببورسعيد

حماية أم استعراض؟.. قصة مدرسة تمشي بصحبة البودي جاردات

هل يرحل محمد صلاح إلى برشلونة.. عقبة وحيدة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ