مراكز متقدمة لطلاب مطروح في مسابقات الإلقاء المسرحي على مستوى الجمهورية

أشاد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بالإنجازات المتواصلة للقطاع التعليمي بالمحافظة، وحصد طلاب وطالبات مطروح مراكز متقدمة في المسابقات المركزية لجميع الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنها جاءت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح وكيل الوزارة أن الجد والاجتهاد أساس التفوق والإبداع، مشيرا إلى أن تعليم مطروح حقق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء المسرحي الشعري ومسابقة أعياد الطفولة، والتي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وأفاد شحاتة بأن فريق تعليم مطروح للنشاط المسرحي حقق المركز الثالث جمهوريا في مسابقة أعياد الطفولة للمرحلة الإعدادية، كما حصلت الطالبة رويدا عصام فتحي، بمدرسة الشهيد الرويني الابتدائية، على المركز الأول جمهوريا في مسابقة الإلقاء للمرحلة الابتدائية، كذلك حققت الموهوبة مريم حسن عبد الحليم، الطالبة بمدرسة طه ساطور الثانوية بنات، المركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، وحقق الطالب عمر محمد عمر، بمدرسة الروضة الخاصة، المركز الثالث جمهوريا في مسابقة الإلقاء المسرحي للمرحلة الإعدادية بعد تميزه جمهوريا وحصوله على المركز الثاني في مسابقة الإلقاء الشعري والتحدث باللغة العربية الفصحى، بينما حصل عمر بشير عيسى، الطالب بالمدرسة الثانوية العسكرية، على المركز الثالث في ذات المسابقة للمرحلة الثانوية بنين.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لتوجيه عام التربية المسرحية بتعليم مطروح، والموجهين الأوائل، والموجهين، تقديرا لهذا الإنجاز الكبير على مستوى الجمهورية، والذي جاء تتويجاً للأداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام.

كذلك قدم التهنئة والشكر للزملاء معلمي ومديري مدارس طه ساطور والثانوية العسكرية والشهيد الرويني الابتدائية (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها، وكذلك أولياء أمور الطلاب، واصفًا إياهم بشركاء النجاح، متمنيًا مزيدا من التقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأهدى وكيل الوزارة إنجاز الإلقاء المسرحي للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في سبيل تقديم جميع أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتوجيهه المستمر بتفعيل جميع الأنشطة التربوية في سبيل مواصلة انتقاء الجواهر الطلابية التي تزخر بها مدارس المحافظة.