عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فودافون لـ صدى البلد: الاستحواذ على الشركة لن يؤثر على عملياتنا بمصر

صدى البلد

أكد مصدر مسئول بفودافون مصر، أن الشركة معنية بإدارة العمليات في مصر وليست معنية بالقرارات الاستثمارية الخاصة بڤودافون العالمية.

 

أضاف المصدر، فى تصريح خاص لصدى البلد، أن هذا الاستحواذ ليس له أي تأثير علي العمليات في مصر.

 

يذكر أن  e& (المعروفة سابقًا باسم "مجموعة اتصالات") اعلنت  اليوم عن استحواذها على ما يقارب 2,766 مليون سهم في مجموعة فودافون ش.م.ع ("فودافون")، والتي تمثل 9.8% من رأس مال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة) بتكلفة شراء تقارب 4.4 مليار دولار امريكي.
 

واستثمرت e& في شركة فودافون بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية. وتعد فودافون واحدة من أقوى العلامات التجارية وأكثرها شهرة على مستوى العالم في قطاع الاتصالات، وتتفرد بريادتها في مجال التحول الرقمي، حيث تقدم بعضاً من أكثر التقنيات وحلول الجيل القادم تطوراً، بما في ذلك حلول إنترنت الأشياء، تقنيات المعلومات، الحلول المخصصة للشركات وخدمات التكنولوجيا المالية ضمن قطاع الاتصالات وبما فيه منفعة للمجتمع بشكل عام. وتستند السمعة المرموقة لفودافون، بصفتها المشغل الرقمي الرائد، إلى نهجها الصارم فيما يتعلق بحوكمة الشركات وامتثالها للوائح والمعايير التنظيمية العالية في مختلف الأسواق، والذي بدوره يجعل هذا الاستثمار فرصة جذابة لـ e& في الوقت الراهن.
 

وتتميز شركة e& بفهم معمق لقطاع الاتصالات العالمي نظراً لتواجدها في مناطق جغرافية مختلفة. لذا، ترى e& هذا الاستثمار على أنه خطوة فعالة للاستفادة من ميزانيتها العمومية القوية بتقييم جاذب وفوائد كبيرة لتنويع العملات. ويوفر هذا الاستثمار فرصة هامة لتحقيق القيمة مستقبلاً من خلال مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح المحتملة. وقد يؤدي هذا الاستثمار أيضاً إلى عقد شراكات تجارية محتملة في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية والمشتريات. ويأتي تنفيذ هذه الصفقة بما يتماشى تماماً مع الطموح المعلن لشركة e& بأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال الاتصالات والتكنولوجيا إلى جانب تعزيز وصولها إلى الأسواق الدولية.
 

وتدعم e& بشكل كامل مجلس إدارة مجموعة فودافون وفريق الإدارة الحالي وإستراتيجية الأعمال الحالية التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021. كما ان e& لا تسعى إلى تمثيل في مجلس الإدارة، وهي على ثقة تامة من قدرة الشركة على تحقيق القيمة من نشاطها التجاري الحالي والمعاملات الإستراتيجية الأخرى المحتملة.
 

وتخطط e& لتكون مساهماً داعماً على المدى الطويل في فودافون، ولا تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة الشركة أو فريق الإدارة. وبالمثل، ليس لدى e& أي نية لتقديم عرض لمجموعة فودافون.
 

وبهذه المناسبة قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: "تعد فودافون إحدى الشركات الرائدة في صميم قطاع الاتصالات الرقمية في أوروبا وإفريقيا وتتميز بنشاط تجاري جاذب يقدم خدمات اتصالات وخدمات رقمية مهمة."

 

"يمثل استثمارنا فرصة فريدة للاستحواذ على حصة مهمة في شركة نعرفها جيداً وتعد إحدى العلامات التجارية الرائدة والأقوى في مجال الاتصالات العالمية. ونتطلع إلى بناء شراكة إستراتيجية مع فودافون من أجل تحقيق منفعة متبادلة وخلق قيمة مضافة لأعمالنا، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الواعدة في سوق الاتصالات العالمي سريع التطور ودعم تبني تقنيات الجيل القادم."
 

مؤكداً "نحن نعتبر هذا الاستثمار فرصة هامة لشركة e& ومساهميها إذ أنه سيتيح لنا تعزيز وتطوير محفظة أعمالنا الدولية، وبما يتماشى مع طموحات e& وتطلعاتها الاستراتيجية".
 

قامت "مجموعة اتصالات" مؤخراً بتغيير هويتها المؤسسية إلى العلامة التجارية e&. وبما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع وتيرة النمو من خلال نموذج أعمال مرن، يمثل قطاعات أعمالها الرئيسية المختلفة.
 

ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، حيث تدار عملياته حالياً من قبل "اتصالات الإمارات" في السوق الرئيسية لـ e&، ومن قبل الشركات الفرعية للعمليات الدولية بما يضمن الحفاظ على إرث المجموعة في قطاع الاتصالات، وتعزيز شبكة اتصالاتها القوية، ومضاعفة القيمة المقدمة لجميع شرائح العملاء. 
 

ولتحسين الخدمات الرقمية المقدمة لعملائها من الأفراد والارتقاء بأسلوب حياتهم، تقدم "e& الحياة" تكنولوجيا الجيل التالي من الخدمات الرقمية من خلال منصات الاتصال الذكية في مجالات الترفيه، والمبيعات بالتجزئة، والتكنولوجيا المالية.
 

ومن أجل تمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني القوية وخدمات الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة، في حين ستركز "e& الاستثمار" جهودها على الفرص الاستثمارية، وعمليات الاستحواذ، وزيادة العوائد المقدمة للمساهمين لتعزيز حضورها عالمياً.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

1.8 مليار جنيه.. ليفربول يغري محمد صلاح بعرض خرافي لتجديد عقده

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

الجنيه الذهب يسجل 8920 جنيها .. أسعار الجرام فى الأسواق اليوم السبت

عادل إمام يفاجئ ابنة سعيد صالح باتصال تليفوني.. ماذا حدث؟

تشييع جثامين إعلامى وزوجته ونجليه فى مشهد جنائزى مهيب بالدقهلية .. فيديو وصور

أخبار الرياضة| الوداد يتأهل إلى نهائي إفريقيا .. وأسطورة الكاميرون يُعلن إسلامه

ترشيحاتنا

التحريات عن ضبط معلمة أحياء الطالبية: لا تمارس مهنة التدريس

علامات قبول العبد عند الله .. 10 أمور اختبر بها إيمانك

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ146 ألف مواطن خلال رمضان

لوكاكو أساسيًا في تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

فودافون لـ صدى البلد: الاستحواذ على الشركة لن يؤثر على عملياتنا بمصر

أسطورة الأحياء.. المشاركة كثيفة في محاضراتها والحصيلة 250 ألف جنيه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

المحيط يقتلع منزلًا من مكانه وسط فيضانات مدمرة في أمريكا| شاهد

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

مستريحين أسوان أشهرهم مصطفى البنك.. 3 نصابين استولوا على أموال الأهالي

عصا تحت الجلد لمنع الحمل.. أغرب جريمة لـ طبيب مزيف في فنزويلا.. فيديو جراف

تأثير مادة الفلورسين.. تفاصيل جديدة في قضية مارينا صلاح.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ