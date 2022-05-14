لتأهيل الشباب.. انطلاق تدريبات منحة الوكالة الإسبانية كن رائد أعمال مبدع بالمنيا

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فعاليات المرحلة الثانية من تدريبات مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID، من خلال المنحة المقدمة من الوكالة لمده عامين، وذلك علي هامش جولته التفقدية بمحافظة المنيا.

أثني وزير الشباب والرياضة علي التعاون المصري الإسباني من خلال إطلاق مشروع "كن رائد اعمال مبدع"، معربا عن امله أن يحقق هذا المشروع هدفه لزيادة تفعيل برامج ريادة الاعمال وإطلاق الشباب لمشروعاتهم في سوق العمل.

رافق السيد الوزير خلال جولته كل من: الأستاذة منال جمال، وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الأستاذة إيمان عبد الجابر، وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الاستاذ مندي عكاشة، وكيل الوزارة - مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة المنيا، محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية للمدن.

يشار الي أن هذه المبادرة تأتي في ضوء استكمال بناء القدرات ل 2000 شاب لتأهيل سوق العمل وإطلاق مشاريعهم، ومن ثم يتم توجيه 200 شركة ناشئة من خلال اختيار افضل 200 مشروع من خلال نماذج تقييم تعدها وزارة الشباب والرياضة، يعقبها عقد معسكر تدريبي لعدد (200) مشروع لاختيار أفضل 40 مشروعًا ثم يتم تنظيم حفل ختامي لنشاطات السنة الأولى (بالقاهرة) ومعرض للمشاريع وتشبيكها مع الممولين المتواجدين في مصر ومتابعتها

وعقب انتهاء السنة الاولي للمبادرة يتم احتضان (40) مشروع وإنشاء حاضنة أعمال بأحد منشآت وزارة الشباب والرياضة، ويتم تنظيم ورش عمل ومحاضرات متخصصة، ثم يتم تنظيم حفل ختام لنشاطات السنة الثانية (بالقاهرة) ومهرجان للمشاريع والتواصل مع أصحاب المشاريع الفائزة.