السيارات الكهربائية تغزو الولايات المتحدة وتسلا في المقدمة.. صور

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة Deloitte الأمريكية دراسة تثبت أن 69% من الأمريكيين ترددو في شراء سيارة كهربائية وفضلوا شراء سيارة تعمل بمحركات الإحتراق الداخلي، ولكن مع مرور الأيام وبفضل ما شهدته السيارات الكهربائية من تغير انطباع الناس ببطيء، حيث يتحمس المستهلكون المحليون تدريجيا نحو الانتقال للسيارات الكهربائية.

شهدت أحدث أرقام تسجيل المركبات الكهربائية للربع الأول زيادة بنسبة 60٪ نقلاً عن بيانات تشير إلى أن إجمالي تسجيلات المركبات الكهربائية بلغ 158.689 ، وهو ما يمثل نسبة قياسية تبلغ 4.6٪ من حصة السوق في قطاع المركبات الخفيفة .

سيطرت شركة تسلا على الرسوم البيانية ، مع وجود ما يصل إلى أربعة طرازات منفصلة بين أفضل 10 موديلات مبيعًا، وكان أداء هيونداي وكيا جيدًا أيضًا، حيث اختتمت نيسان وفورد وفولكس فاجن القائمة بشكل مثير للإعجاب، وسجلت تسلا 113.882 تسجيلًا جديدًا في الربع الأول ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

السيارات الكهربائية تغزو الولايات المتحدة وتسلا في المقدمة

ساعدت سيارة نيرو EV و EV6 الأنيقة كيا في تأمين المركز الثاني بإجمالي 8450 تسجيل، وقد تكون الشركة الكورية متأخرة إلى حد ما عن منافستها الأمريكية ، لكن من الجدير بالذكر أن هذا الرقم يتفوق بشكل واضح على رقم الربع الأول لعام 2021 الذي يبلغ 1011 فقط.

جاءت فورد بالمركز المركز الثالث بفضل تقنية Blue Oval، وجاءت بعدد وصل الى 7407، حيث قادت فورد موستانج ماخ Eعمليات تسجيل المركبات الكهربائية في ديربورن، مع زيادة تسجيلات Experianبنسبة تزيد عن 80٪كما لعبت Eترانسيت و F-150لايتنينج دورهما أيضًا، حيث شهدت فورد زيادة بنسبة 91٪ في تسجيلات المركبات الكهربائية ومن المرجح أن ينمو هذا بشكل أكبر في الربع الثاني مع تسليم F-150 Lightning.

السيارات الكهربائية تغزو الولايات المتحدة وتسلا في المقدمة

تمكنت هيونداي من تسجيل 6964 تسجيلاً، و من بين تلك المركبات احتلت ايونيك 5 الصدارة كان بعدد يصل الى 6265 من طراز ايونيك 5 ، وحلت كونا EVفي المركز الثاني بعدد وصل الى (685) على الرغم من أنها لم تكن ناجحة مثل كيا، إلا أنه لا يزال بإمكان هيونداي أن تفتخر.