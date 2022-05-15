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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من ستطبق عليه الزيادات المتوقعة الجديدة في سيارات مبادرة الإحلال؟.. مسئول يجيب..فيديو

السيارات
السيارات

قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة الإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الزيادات الجديدة المتوقعة  في أسعار سيارات مبادرة الإحلال زيادات مبررة ومنطقية  وطبيعية لان  الأساس  في المبادرة كانت في التعامل مع الوكلاء هو برتوكول موقع بزياد  طبيعية بنسبة 10% لكن مع الأحداث غير الطبيعية  التي  يشهدها العالم وما نجم عنه من نقص معروض السيارات  ما أدى لارتفاع أسعارها وانعكس محلياً فضلاً عن تغير سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع  الأسعار ليس في قطاع السيارات  بل في كافة القطاعات " .

 وحول من تطبق عليه الزيادات الجديدة  تابع  خلال مداخلة " عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:" المشتركين في موقع المبادرة الإلكتروني وعددهم تقريباً 39 ألف مشترك ينهون إجراءاتهم بالفعل  وتسلم منهم بالفعل 18.200 ألف مواطن   وبالتالي كل من أنهى الإجراءات بالفعل حتى يوم 24 إبريل  الماضي وحصل على موافقة البنك المقرض يتعامل على السعر القديم ومن بعد هذا التاريخ  وما بعدة يطبق عليه  سعر الفائدة الجديدة ".

وبين  أن  كافة أشكال الدعم داخل المبادرة لن تتغير سواء خصومات الشركات أو الفائدة الثابتة بنسبة 3% التي يمنحها الجهاز المصرفي للمواطن بالإضافة للحافز الأخضر الذي تتيحه الحكومة ممثلة في وزارة المالية "

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