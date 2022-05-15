اليوم.. فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ‏فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية و مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، اليوم الأحد الموافق 15 مايو.

كما قرر التوسع في فتح هذه المراكز على مستوى الجمهورية والاستفادة بأوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية في مجال الدعوة وأوائل مراكز إعداد المحفظين في مجال تعليم القرآن الكريم.

وأصدر وزارة الأوقاف، بيان هام بشأن تأشيرات الحج هذا العام للعاملين بالأوقاف، في إطار ما أكدت عليه اللجنة العليا للحج بأنه لا حج على نفقة الدولة هذا العام ، وتأكيد وزارة الأوقاف على ذلك والتزامها به، وبأنه لا حج على نفقة الوزارة تحت أي مسمى، من حيث إن الحج إنما هو فرض على المستطيع بدنيا وماليا، وأنه لا تثريب على غير المستطيع، وأن أبواب الرحمة واسعة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن حصتها في تأشيرات هذا العام على النحو التالي :

أولا: تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) وعددها خمس تأشيرات ويتم التقدم لها بالضوابط التالية :

- أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها ، ولم يسبق له أداء الحج نهائيا من قبل من خلال الوزارة ولا من غيرها ، أي: أنه يتقدم لحج الفريضة .

_ أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة ، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال إحدى شركات السياحة ، ويتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده الشركة .

- في حالة كون المتقدمين خمسة فأقل سيتم قبولهم فورا ، وحال زيادة عدد المتقدمين عن خمسة سيتم عمل قرعة بينهم مع تخصيص ثلاث تأشيرات للأئمة واثنتين لغيرهم من العاملين بالأوقاف ، ويتم اختيارهم جميعا بالقرعة من بين المتقدمين .

- يتعهد الإمام أو أي من القيادات الدينية بالوزارة من المتقدمين بقيامه بأداء الجانب التوعوي والتثقيفي فيما يتصل بفقه الحج متطوعا خلال مدة أدائه للفريضة حال تكليف الوزارة له بذلك .

- يتعهد المتقدم بدفع كامل المبلغ الذي تحدده شركة السياحة التي ستنفذ التأشيرات فور قبوله وإعلامه .

- على الراغبين في ذلك ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق ٥ مايو الساعة الثالثة عصرا على الرابط التالي وفق النموذج المرفق نموذج (١): https://forms.gle/HSajkXVE11hbYk4E9



ثانيا: بالنسبة للتأشيرات الإشرافية لأداء مهام التثقيف الفقهي والرد على أسئلة الحجاج فيما يتصل بشئون الحج ، وهي مخصصة للأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية والواعظات المعتمدات من الواعظات المعينات بالوزارة والواعظات المتطوعات من خريجي أكاديمية الأوقاف