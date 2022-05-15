عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اليوم.. فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ‏فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية و مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، اليوم الأحد الموافق 15 مايو.

كما قرر التوسع في فتح هذه المراكز على مستوى الجمهورية والاستفادة بأوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية في مجال الدعوة وأوائل مراكز إعداد المحفظين في مجال تعليم القرآن الكريم.

وأصدر وزارة الأوقاف، بيان هام بشأن تأشيرات الحج هذا العام للعاملين بالأوقاف، في إطار ما أكدت عليه اللجنة العليا للحج بأنه لا حج على نفقة الدولة هذا العام ، وتأكيد وزارة الأوقاف على ذلك والتزامها به، وبأنه لا حج على نفقة الوزارة تحت أي مسمى، من حيث إن الحج إنما هو فرض على المستطيع بدنيا وماليا، وأنه لا تثريب على غير المستطيع، وأن أبواب الرحمة واسعة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن حصتها في تأشيرات هذا العام على النحو التالي :

أولا: تأشيرات الحج العادية (غير الإشرافية) وعددها خمس تأشيرات ويتم التقدم لها بالضوابط التالية : 
- أن يكون المتقدم من العاملين بالأوقاف المعينين المثبتين على درجة مالية بها أو بأي من الجهات التابعة لها ، ولم يسبق له أداء الحج نهائيا من قبل من خلال الوزارة ولا من غيرها ، أي: أنه يتقدم لحج الفريضة . 
_ أن يتحمل المتقدم جميع تكاليف حجه كاملة ، علما بأن هذه التأشيرات ستنفذ من خلال إحدى شركات السياحة ، ويتحمل الحاج كامل المبلغ الذي تحدده الشركة . 
- في حالة كون المتقدمين خمسة فأقل سيتم قبولهم فورا ، وحال زيادة عدد المتقدمين عن خمسة سيتم عمل قرعة بينهم  مع تخصيص ثلاث تأشيرات للأئمة واثنتين لغيرهم من العاملين بالأوقاف ، ويتم اختيارهم جميعا بالقرعة من بين المتقدمين .
- يتعهد الإمام أو أي من القيادات الدينية بالوزارة من المتقدمين بقيامه بأداء الجانب التوعوي والتثقيفي فيما يتصل بفقه الحج متطوعا خلال مدة أدائه للفريضة حال تكليف الوزارة له بذلك .
-  يتعهد المتقدم بدفع كامل المبلغ الذي تحدده شركة السياحة التي ستنفذ التأشيرات فور قبوله وإعلامه  . 
- على الراغبين في ذلك ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه الخميس القادم الموافق ٥ مايو الساعة الثالثة عصرا على الرابط التالي وفق النموذج المرفق نموذج (١): https://forms.gle/HSajkXVE11hbYk4E9


ثانيا: بالنسبة للتأشيرات الإشرافية لأداء مهام التثقيف الفقهي والرد على أسئلة الحجاج فيما يتصل بشئون الحج ، وهي مخصصة للأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية والواعظات المعتمدات من الواعظات المعينات بالوزارة والواعظات المتطوعات من خريجي أكاديمية الأوقاف

 

مراكز الثقافة الإسلامية إعداد محفظي القرآن الكريم محمد مختار جمعة خريجي مراكز الثقافة الإسلامية مراكز إعداد المحفظين تعليم القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

أسعار الذهب اليوم السبت 14 مايو 2022

عملية جراحية بالكتف.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام بعد دخولها المستشفى

في أفضل أيام الدنيا| أسطورة الكاميرون يعلن اسلامه داخل مسجد شهير| فيديو

اتهامات بالجملة.. القصة الكاملة لضبط أسماء مدرسة الأحياء وزوجها بالطالبية

ترشيحاتنا

لماذا حرم الله الجمع بين الأختين في الزواج ؟ علي جمعة يجيب

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

شاهد.. 4 ثعابين عملاقة تقتحم منزلًا وتهاجم السكان بأستراليا

إبراهيم حسن : سأشجع ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي أبطال أوروبا

اليوم.. فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن

آلية عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد ووصفات مختلفة لـ زيت الياسمين للبشرة

وزير الدفاع يلتقى بنظيره التشادي لبحث التعاون العسكري

لا يفكر في الريال ولن يحتفل بالفوز.. ليفربول يسعى لتحقيق الكأس الثامن على حساب تشيلسي

مكالمة تليفونية غيرت حياته.. كيف تبدلت حياة إسماعيل فرغلي بعد أزمة علبتين كشري؟

فيديو

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

بعد أول ظهور رسمي لهما.. ارتباط نيكول سعفان وطارق العريان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ