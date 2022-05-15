عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء: التفتيش على 2197 مؤسسة صيدلية وضبط 545 مخالفة

دواء
دواء

شنت هيئة الدواء، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، لمتابعة ضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري. 

 

وقامت الحملات بالمرور على ٢١٩٧ مؤسسة صيدلية، منها ١٢٣ مخزنا للأدوية، و٢٢ صيدلية خاصة، و٢٠٩٢ صيدلية عامة، و٨ شركات توزيع، وتم ضبط ٥٤٥ مخالفة متنوعة، منها ٥٠٧ صيدلية مخالفة، و٣٣ مخزنا مخالفا، وصيدليتين خاصتين، و٣ أماكن غير مرخصة. 


وخلال الحملات، تم تحرير ٢٠١ محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة، منهم ٢٠ محضر غش تجاري، و١٨ محضر أدوية مخالفة، و١٦٣ محضر عدم وجود صيدلي. 


يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية في شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة الدواء، ومن الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري.

حملات تفتيشية الأدوية والمستلزمات الطبية هيئة الدواء المصرية ادوية مغشوشة هيئة الدواء المستلزمات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو الهول غمض عينه.. حقيقة ترند مكتسح السوشيال ميديا | شاهد

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

المقاييس الدولية لـ فيفا تورط كاف في أزمة ملعب نهائي أفريقيا

بعد عرض الجاردات.. إلقاء القبض على مدرسة الأحياء وزوجها في الطالبية

الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر.. تفاصيل وأسعار

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

موضوعات متعلقة

عبد الغفار: مصانع «فاكسيرا» قادرة على إنتاج مختلف أنواع اللقاحات

مستجدات الموقف الوبائي لـ كورونا.. 5 إصابات متوسط يومي و3 حالات وفاة بالفيروس.. و445430 متعافيًا حتى الآن.. و 34 مليونًا و 709 آلاف و 848 محصنين بالكامل

الصحة: القوافل الطبية قدمت خدمات علاجية لـ146 ألف مواطن خلال شهر رمضان

القائم بأعمال وزير الصحة يتواصل مع الطبيب المعتدى عليه بمستشفى القاهرة الجديدة

الصحة: عودة العمل بمراكز تلقي لقاح كورونا من 9 صباحا لـ 9 مساء

الصحة: تدشين أول 7 نقاط للإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية.. صور

الصحة توجه برفع عربات الإسعاف الكُهنة بجوار مستشفى جمصة لبناء مبنى طوارئ

الصحة: تجهيز وافتتاح 17 مركزا للعلاج الطبيعي بخمس محافظات خلال الربع الأول من 2022

ترشيحاتنا

مدير صندوق التنمية المحلية تكشف مميزات القروض وفترة السماح.. فيديو

كواليس ظهور مؤمن زكريا في احتفالات غرفة ملابس ليفربول

خبير آثار: أبو الهول يحيطه السحر والغموض.. والصورة المفبركة خير دعاية للسياحة

الأوقاف: لا تنظيم للاحتفالات الصوفية بالمساجد إلا بخطاب رسمي من شيخ الطرق

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر الدم.. ظاهرة فلكية غريبة تشهدها الأرض غدًا

منها اضطراب الأمعاء.. 5 علامات تحذيرية للإصابة بـ سرطان القولون

لطرد الجن.. عائلة تقتل طفلتها داخل كنيسة بحجة أنها ممسوسة في كاليفورنيا

دولة عربية تسجل أول وفاة طفل بالتهاب الكبد الغامض

فيديو

الاختيار 3.. تسريب فيديو جديد يفضح خيرت الشاطر بحديثه عن أبو الفتوح

ضربها بالقلم وقطعت هدومه..شجار متبادل بين سيدة وطبيب بمستشفى سوهاج الجامعي.. فيديوجراف

قصة شاب عاد لأسرته بعد 25 عاما من البحث

يصيب الأطفال.. التهاب الكبد الغامض خطر قادم إلى العالم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ