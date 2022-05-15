هيئة الدواء: التفتيش على 2197 مؤسسة صيدلية وضبط 545 مخالفة

شنت هيئة الدواء، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، لمتابعة ضبط سوق الأدوية وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وقامت الحملات بالمرور على ٢١٩٧ مؤسسة صيدلية، منها ١٢٣ مخزنا للأدوية، و٢٢ صيدلية خاصة، و٢٠٩٢ صيدلية عامة، و٨ شركات توزيع، وتم ضبط ٥٤٥ مخالفة متنوعة، منها ٥٠٧ صيدلية مخالفة، و٣٣ مخزنا مخالفا، وصيدليتين خاصتين، و٣ أماكن غير مرخصة.



وخلال الحملات، تم تحرير ٢٠١ محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة، منهم ٢٠ محضر غش تجاري، و١٨ محضر أدوية مخالفة، و١٦٣ محضر عدم وجود صيدلي.



يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية في شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة الدواء، ومن الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري.