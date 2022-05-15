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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال إنشاء السوق الحضارى بـ دراجيل وموقف العراقية

متابعة أعمال التطوير
متابعة أعمال التطوير

 وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار  المتابعة لكافة المشروعات التنموية التى تتم على أرض المحافظة وتذليل أي معوقات تواجه العمل وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات بقرى الريف المصري وتوفير فرص عمل للشباب.

قام رئيس مركز ومدينة الشهداء بمتابعة عملية التسليم لموقع إنشاء السوق الحضارى بقرية دراجيل على مساحة  2440م وذلك خلف محطة الرفع، كما تابع الأعمال الإنشائية بموقف العراقية - شبين الكوم، حيث تم الإنتهاء من صب القواعد العادية للموقف الذي تبلغ مساحته ٢٨٠ متر٢، على تغطية ترعة منية الواط تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

كما تابع رئيس مركز ومدينة منوف  أعمال التطوير التى تتم  بسوق منوف العمومى للتجزئة والجملة المسند أعماله إلى هيئة الأبنية التعليمية كما تابع أعمال التطوير بنفق السكة الحديد بمنوف.

وأشار إلى أنه  تم بدء أعمال المرحلة الأولى من تغطية مصرف منوف بطريق منوف – كفر السنابسة تمهيدا لإنشاء موقف نموذجى على مساحة 200 متر بديلا عن الموقف العشوائى لقرى برهيم وطملاى ومدينة السادات وكفر داود لإستيعاب ( 645) سيارة وذلك ظمن خطة  المحافظة لإقامة مواقف نموذجية تساهم فى الإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى.

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة المستمره والميدانية لكافة المشروعات التى تخدم المواطنين وعرض مايعيقها أولا بأول.

المشروعات التنموية محافظ المنوفية توفير فرص عمل شبين الكوم أعمال التطوير

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