مدبولي: إتاحة أصول بـ40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات ورفع نسبته، ونستهدف إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للشراكة من القطاع المصري والأجنبي.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي: سنعلن خلال الأيام المقبلة عن قطاعات ستتخارج منها الدولة خلال ٣ سنوات وتتركها للقطاع الخاص، وسنعلن وثيقة سياسات ملكية الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي ، أن المشروعات القومية الجديدة خلقت 5 ملايين فرصة عمل، وتم إنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين على أن تكون تابعة لمجلس الوزراء.