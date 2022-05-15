التخطيط : نحرص على عدم تسريح العمالة ودعم الكيانات الاقتصادية خلال وضع حد أدنى للأجور | فيديو

أكدت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، أنه لأول مرة منذ انشاء المجلس القومي للأجور يتم تحديد حد أدني للأجور بالقطاع الخاص.

ونوهت "السعيد "، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء للإعلان عن خطة الحكومة في الازمة الاقتصادية الحالية ، أن الوزارة والمجلس القومي للأجور يراعي في سياسية تحديد الحد الأدنى المحافظة على العمالة والكيانات الاقتصادية.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.