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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة بمطروح

تعليم مطروح: تنظيم قوافل لتدريب طلاب الثانوية العامة على نظام الأسئلة الجديد

صدى البلد

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح انطلاق قطار القوافل التعليمية  لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالإدارات الخارجية، و تدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديد وذلك بكافة أرجاء المحافظة من خلال الاستعانة بخبراء المواد الدراسية في جميع المناهج التعليمية .

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وأشار مدير تعليم مطروح إلى أنه سيتم انطلاق قطار القوافل الخارجيه غدا من إدارة العلمين لطلاب ( العلمين- الضبعه- الحمام- البنجر،) وستكون المحطة الثانية الخميس المقبل بإدارة براني التعليمية لطلاب(النجيله - برانى -السلوم)  ثم بعد ذلك إدارتى سيوة ثم مطروح  وذلك لتقديم محاضرات بكافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة بإدارات  مطروح.

وأوضح  أن تعليم مطروح يهدف من تنظيم تلك القوافل الى الارتقاء  بالمستوى التعليمى للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي  متطور، يستفيد منه الطلاب وتخفيفا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة على مستوى الجمهورية.

على جانب آخر طالب اسماعيل جاتو مديرعام التعليم العام الطلاب بضرورة الجد والاجتهاد فى تحصيل العلم من أجل تحقيق أقصى استفادة من المحاضرات المجانية وخبرات المحاضرين وبضرورة الالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة للمحاضرات مع التحلى بالهدوء والجدية والالتزام.

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