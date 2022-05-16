تتغلب على الازدحام .. شاهد قدرات أصغر سيارة كهربائية |فيديو

تتنوع الاصدارات المقدمة من قبل صانعي السيارات حول العالم، وذلك بين فئة السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك صاحبة الاطلالة الشبابية، والكروس اوفر، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب القدرات الفنية التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع.

تتغلب على الازدحام .. شاهد قدرات اصغر سيارة كهربائية

ولكن يبدو أن شركة سيتي ترانسفورمر أرادت أن تبهر محبي عالم السيارات، بعد أن طرحت نسختها City Transformer، والتي تأتي بمظهر خارجي يجعلها تنضم لقائمة اصغر السيارت حول العالم، مع العمل بمنظومة الطاقة الكهربائية المطورة.

تتغلب على الازدحام .. شاهد قدرات اصغر سيارة كهربائية

تتغلب على الازدحام .. شاهد قدرات اصغر سيارة كهربائية

ومن ابرز الصفات التي تتميز بها مركبة سيتي ترانسفورمر انها قابلة للطي، فمن الممكن تقليص عرض مسار السيارة الذي يقدر بـ 40 سم عن طريق كبسة زر واحدة، حيث يتم سحب نظام التعليق مع العجلات فقط، مما يمنحها الافضلية في عملية الاصطفاف والتغلب ايضا على مشكلات الازدحام بسبب حجمها المميز.

تتغلب على الازدحام .. شاهد قدرات اصغر سيارة كهربائية

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيتي ترانسفورمر إلى 90 كيلومتر في الساعة، مع مدى سير يقدر بـ 180 كيلومتر، حيث دعمت ببطارية ليثيوم أيون سعة 14 كيلووات/ساعة، مع امكانية الشحن لتصل إلى 80% من طاقتها خلال 30 دقيقة فقط، بينما تعتمد في قوتها على محركين كهربائيين بقوة 15 كيلووات.

وتأتي السيارة سيتي ترانسفورمر بتصميم خارجي انيق للغاية، مع مفهوم ثنائي الابواب، ومصابيح أمامية دائرية الشكل، بالاضافة إلى جنوط ذات تصميم هندسي مميز، ومساحة امامية للزجاج، وبالطبع سوف تضم من الداخل بعض التقنيات الخاصة بدعم قائد المركبة.