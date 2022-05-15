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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تصدره التريند..إقبال من الأجانب على زيارة أبو الهول عقب شائعة نومه

الأجانب مع أبو الهول
الأجانب مع أبو الهول

عاش العالم حالة من الجدل في الساعات الماضية، عقب تصدر صور لتمثال أبو الهول وهو مغمض العينين، ما دفع العديد من المواطنين والأجانب إلى زيارة أبو الهول، للتأكد من صحة الصور المنتشرة.

وأصبح تمثال أبو الهول اليوم، مزارا سياحيا مهما لكل من المواطنين المصريين والأجانب، الذين قاموا بزيارة أبو الهول صباح اليوم، وأخذ الصور التذكارية بجانبه.

أبو الهول

وانتشرت عدة لقطات وصور كوميدية للأجانب مع أبو الهول، عقب زيارتهم له، للتأكد من صحة غلق عينيه، حيث انتشرت الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أبو الهول

وفي لقطات مبتكرة وجديدة، قام بعض الأجانب بالتقاط صور مختلفة مع أبو الهول، وذلك من الجانب الأيسر للتمثال، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال الميديا.

أبو الهول
أبو الهول

وتصدر هاشتاج “أبو الهول” التريند الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت تغريدات عديدة من قبل المصريين للحديث عن إغلاق عين أبو الهول في الصور، واتسمت التغريدات بالفكاهة و"الكوميكس" من قبل رواد السوشيال ميديا، وحتي من بعض نجوم الوسط الفني.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا مختلفة لتمثال أبو الهول، والبعض منها “مفبركة” وغير حقيقية، للتعليق على صور أبو الهول وهو مغلق العينين.

صور مفبركة لـ أبو الهول

الرأي السائد حاليا والأقرب للمنطق هو أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها مفبركة أو بمعنى أدق تم تصوير أبو الهول بزواية عكس الشمس وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذى جعل الصورة تظهر بهذا الشكل، وذلك وفقا لتصريحات العديد من مسئولي الآثار ردا على هذا الجدل.

 

اختلاف زوايا التصوير

أكدت هذه النظرية، صور ارشيفية لـ أبو الهول على واحدة من أكبر وكالات التصوير في العالم (Gettyimage) والتي تم تصويرها قبل عام على مراحل متفرقة وزوايا مختلفة، منها صورة قديمة تم تصويرها من الأسفل (زاوية منخفضة) وتظهر عيناه مغلقتين، أما الصور الحديثة تم تصويرها من زوايا أخرى وتظهر عينيه طبيعيتين.

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