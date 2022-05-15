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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا من هبدكم مذهول.. صلاح عبد الله: أبو الهول طلبني ع المحمول

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

علق الفنان صلاح عبد الله علي حالة الجدل الواسعة حول إغلاق أبو الهول لعينيه.

وكتب صلاح عبد الله  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبو الهول طلبني ع المحمول، وقاللي يا صاصا اكتب وقول: أنا من هبدكم وهريكم مذهول، واللي هيشكك تاني إني غمضت عيني.. هبلِّكه على طول”.

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وأصاب المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل والدهشة؛ بعد تداول صور وفيديوهات لتمثال أبو الهول وهو مغلق العينين على غير عادته، لتتوالى بعدها الأسئلة و"الكوميكس" عن سبب هذه الظاهرة الغربية ومدى حقيقة الأمر، فما هي الحكاية؟

صور مفبركة لـ أبو الهول

الرأي السائد حاليا والأقرب للمنطق هو أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها مفبركة أو بمعنى أدق تم تصوير أبو الهول بزواية عكس الشمس وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه، الأمر الذى جعل الصورة تظهر بهذا الشكل، وذلك وفقا لتصريحات العديد من مسئولي الآثار ردا على هذا الجدل.

اختلاف زوايا التصوير

أكدت هذه النظرية، صور ارشيفية لـ أبو الهول على واحدة من أكبر وكالات التصوير في العالم (Gettyimage) والتي تم تصويرها قبل عام على مراحل متفرقة وزوايا مختلفة، منهم صورة قديمة تم تصويرها من الأسفل (زاوية منخفضة) وتظهر عيناه مغلقتين، أما الصور الحديثة تم تصوريها من زوايا آخرى وتظهر عيناه طبيعيتين.

لعنة الفراعنة

ذهب البعض إلى اعتقاد آخر وهو أقرب إلى الخيال بأن ما حدث لعنة من لعنات الفراعنة أو إشارة من أبو الهول بقدوم لعنة أو كارثة كبيرة خلال الفترة المقبلة، أرجعها البعض إلى حرب نووية قادمة، كما ربط البعض هذه الواقعة باكتشاف ناسا الحديث، الذي أظهر وجود باب على سطح المريخ يؤدي إلى عالم أو كون آخر.

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