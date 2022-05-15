هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

انتشرت صورة لـ أبو الهول وهو مغمض العينين، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تصديق البعض بأنها حقيقة والخوف مما حدث لأهم وأشهر تمثال يوجد على كوكب الأرض وهو تمثال أبو الهول.

وبسرعة كبيرة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة على أنها حقيقة وأن أبو الهول بالفعل أغمض عينيه وهو ما عملت وزارة السياحة والآثار على نفيه، مؤكدة أن "الصورة قام أحد الأشخاص بفبركتها ونشرها ليتم تداولها بهذا الشكل".

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين شخصيات عامة وفنانين ونجوم، مع الصورة التي تسببت في حالة من السخرية أحيانا وحالة من الخوف أحيانا والدهشة، لدرجة أن البعض صدق أنها حقيقة والبعض الآخر جاءت معه بسخرية شديدة، وقال حساب باسم منتصر عبده: "يعني هو بقاله 7000 سنة مفتح ومفنجل، ويوم مايغفل شويه تعملوله حوار عالم غريبة أقسم بالله" .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو