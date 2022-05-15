عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

ل نام فعلا ؟ .. حقيقة
ل نام فعلا ؟ .. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه .. فيديو

انتشرت صورة لـ أبو الهول وهو مغمض العينين، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تصديق البعض بأنها حقيقة والخوف مما حدث لأهم وأشهر تمثال يوجد على كوكب الأرض وهو تمثال أبو الهول.

 

وبسرعة كبيرة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة على أنها حقيقة وأن أبو الهول بالفعل أغمض عينيه وهو ما عملت وزارة السياحة والآثار على نفيه، مؤكدة أن "الصورة قام أحد الأشخاص بفبركتها ونشرها ليتم تداولها بهذا الشكل".

 

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين شخصيات عامة وفنانين ونجوم، مع الصورة التي تسببت في حالة من السخرية أحيانا وحالة من الخوف أحيانا والدهشة، لدرجة أن البعض صدق أنها حقيقة والبعض الآخر جاءت معه بسخرية شديدة، وقال حساب باسم منتصر عبده: "يعني هو بقاله 7000 سنة مفتح ومفنجل، ويوم مايغفل شويه تعملوله حوار عالم غريبة أقسم بالله" .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

وزارة السياحة والآثار مواقع التواصل الاجتماعي ابو الهول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فبركة أم لعنة قادمة.. القصة الكاملة لـ "غفوة" أبو الهول

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

التموين: مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

قرار جمهوري بنقل رئيس بمحكمة استئناف طنطا إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين

نحلة تقتل شابا بالغربية.. فيها سم قاتل وتهاجم الإنسان في 3 حالات

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

سعر الدولار في البنوك اليوم 15-5-2022

عيار 21 يسجل 1115جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15-5-2022

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: ندرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

ليفربول يحتفي بـ مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي.. فيديوجراف

الحكومة: إطلاق برنامج توطين صناعة السيارات في مصر قبل نهاية مايو.. فيديو

مدبولي: قانون جديد يعفى المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات

مدبولي: سنحقق فائضا أوليا لن يقل عن 1.2 من الناتج رغم الضغوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أكبر شخص في العالم بإمكانه الوقوف على رأسه لساعات|فيديو

ناسا تكشف عن بوابة غامضة على سطح المريخ.. فما وراءها؟

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

فيسبوك يواجه اتهامات صادمة بـ الاتجار في البشر

فيديو

هل نام فعلا؟.. حقيقة إغلاق أبو الهول عينيه| فيديو

أمينة خليل: لم أتقاض أجرا ببرنامج رامز جلال.. واستعين بإلهام شاهين في الخناقات

القوات المسلحة: مقتل 4 تكفيريين بشمال سيناء وضبط عدد كبير من الأسلحة مختلفة الأنواع

أبو الهول ..هل أغمض الحارس الأمين عينيه حقا؟ القصة الكاملة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبدالرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

غادة جابر

لن تمت شيرين ولم تعاقب إسرائيل

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ