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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد... إقبال كبير على أبو الهول بعد شائعة إغلاق عينيه

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم الأحد بالبث المباشر، حقيقة غلق تمثال أبو الهول لعينه، وظهر في البث أن ما تم تداوله إشاعة وليست لها أساس من الصحة.

 

وأقبل كثير من السياح علي منطقة الأهرامات وأبو الهول، بعد الإشاعات التى تم تداولها منذ أمس الأحد.

 

يذكر أن تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، صورًا لتمثال أبو الهول ويظهر فيها أنه قام بإغلاق عينيه، وتصدرت الصور تريند موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”. 

 

وفى الحقيقة أن الصورة مزيفة لـ أبو الهول حيث إنه تم تصويره بـ زاوية عكس الشمس. 

 

وبكاميرا ضعيفة لم توضح ملامحه ، الأمر الذى جعل الصورة تظهر بهذا الشكل . 

 

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