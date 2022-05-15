السويدي: ظاهرة المستريح تحدث في كل ربوع مصر.. فيديو

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛ إن ما قيل اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء؛ هو مكاشفة، وإعلان للجماهير؛ ليعلم المستثمرون إلى أين يتجهون، مع تعاون كل الاتجاهات والاتحادات، وهذا يساعد المستثمرين في التركيز على متى وكيف وأين يتم استثمارهم، وفي أي مجال.

أضاف محمد السويدي خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم في برنامج حضرة المواطن ؛ أن هناك بعض الاستغلال للمواطنين البسطاء من خلال ما يطلق عليهم المستريحين، وغيرهم في هذا المجال، والتحدث مع البسطاء وخداعهم بأرقام ومكاسب وهمية، وهذا يؤثر على الاقتصاد المصري سلبا، ولا بد للاقتصاد المصري أن يتعافى بأموال المواطنين من الشعب المصري .

أوضح رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن ظاهرة المستريح تحدث في كل ربوع مصر سواء في الصعيد أو في الريف أو حتى في المدن الكبرى ؛ مشيرا إلى أن الصناعات تحقق نسب أرباح معقولة، وعلى مر الزمان يكون لها تاريخ مثل صناعات السويدي وغيرها من الصناعات ذو التاريخ في السوق المصري هو بغض النظر عن الشهرة؛ فهناك آلاف الصناعات تحقق أرباحا في السوق المصري في مجالات متعددة في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها .

وأشار السويدي إلى أن السعي وراء المكاسب السريعة؛ أشبه بالمقارنة مع العملات الإلكترونية، التي حققت مكاسب سريعة لبعض العاملين بها، وسرعان ما حدثت الخسارة الكبيرة لهم، منوها بأن هناك بعض الناس تثير الإشاعات بأن المعاملات البنكية حرام، وهذا يصب في صالح النصابين .