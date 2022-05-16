فتاوى تشغل الأذهان .. كيفية صلاة الخسوف .. الازهر يحدد الضوابط الشرعية .. خالد الجندي: عصابات تهريب الآثار تستند لفتاوى الجماعات السلفية

صيغة الصلاة على النبي للرزق وقضاء الحوائج .. كررها الآن

وزير الأوقاف: انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



قال مركز الازهر للفتوى إن معنى خسوف القمر: هو ذهاب ضوئه أو بعضه ليلًا؛ لحيلولة ظل الأرض بين الشمس والقمر.



وأضاف مركز الازهر للفتوى عبر فيسبوك أن صلاة الخسوف سنة مؤكدة ثابتة عن رسول الله ﷺ، فعَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رَضِي اللهُ عنْهُ قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ » [صحيح البخاري].

ويصليها المصلون فرادى أو جماعة في البيوت .

وقال إن صلاها الناس جماعة ينادَى لها بقول المنادي: (الصلاة جامعة)، ولا يؤذَّن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلى ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم على الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.

وأكمل: صفة صلاة الخسوف كصفة صلاة الكسوف التي قالت عنها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» [صحيح البخاري]

وتابع: تُصلّى صلاة الخسوف وقت حدوث خسوف القمر إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها.

خالد الجندي: عصابات تهريب الآثار تستند لفتاوى الجماعات السلفية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السلف كرروا جواز تجارة وحيازة الآثار من خلال ما أثبت من مقاطعهم على اليوتيوب، ولا أفتري عليهم، حتى أن كل العلاقات المحرمة تحت مظلة الزنا المقنع الذي يطلق عليه "الزواج العرفي" يقومون به تحت قناعة أن هذا حلال".

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي : نحّمل السلف المسؤولية فيما جرى في المجتمع، بسبب ما يسمى بـ "علاقة السببية" لأنها تؤدي لما بعدها، مدللًا على ذلك بقوله: “أي سرقة آثار وأي تنقيب عن آثار ومن يموت بسبب الآثار وعصابات تهريب الآثار، كلهم بلا استثناء مستندين إلى فتاوى الجماعات السلفية من جواز تجارة وحيازة الآثار”.



وأوضح أن ذنبهم أنهم استخدموا الفتاوى الخاطئة وتجاهلوا رأس الفتوى المتمثلة في مفتي الديار المصري، مشيرًا إلى أن الفتوى هي تنظيم مجتمعي لصالح المجتمع، لأن مفتي الجمهورية يرى بعينه وأذنه مشاكل المجتمع لكل ما يعرض أمامه من تقارير.

وأكد أن الفتوى تتغير وتختلف باختلاف متغيرات كثيرة منها الزمان والمكان، منها فتاوى ضرب النساء والطلاق الشفوي.

وزير الأوقاف: انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال كمرحلة أولى في يونيو المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر.



وكتب وزير الأوقاف عبر حسابه الشخصي علي تويتر: "‏بمشاركة أكثر من ألفي إمام وواعظة ومحفظ ومحفظة ألف وخمسمائة مسجد على مستوى الجمهورية تشارك في البرنامج الصيفي للأطفال كمرحلة أولى تنطلق شهر يونيو المقبل لمدة ثلاثة أشهر إسهامًا في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا وسنعلن لاحقا أسماء المساجد المشاركة .



صيغة الصلاة على النبي للرزق وقضاء الحوائج .. كررها الآن

صيغة الصلاة على النبي للرزق وقضاء الحوائج، يبحث كثيرون عن صيغة الصلاة على النبي للرزق وقضاء الحوائج، حيث يجب على كل مسلم أن يقول.. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، لفظ الصلاة على النبي معناه الدعاء والتوجه إلى الله بالثناء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحاديث الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد منها الكثير منها عن سيدنا علي بن أبي طالب عنه أنه قال: البخيل كل البخل الذي ذكرت عنده فلم يصليّ عليّ» [أخرجه النسائي والترمذي)، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: من نسي الصلاة عليّ خطئ طريق الجنة وصيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجات ورد فيها الكثير منها "اللهم صلّ على سيدنا محمد، صلاة العبد الحائر المحتاج، الذي ضج من كل ضيق وحرج، فالتجأ إلى باب ربه الكريم، ففتحت له أبواب الفرج.



صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجات



يصيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجات الصلاة على النبي هذا الذكر لم يقتصر فضله على الأحاديث النبوية الشريفة ولكن القران الكريم ذكر فضل ذلك في قوله تعالى " "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صلِّ على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وكن بنا وبوالدينا وبمشايخنا وبالمؤمنين رؤفًا رحيما والصلاة على النبي لقضاء الحاجات هي اللهم صلِّ صلاةً كاملة وسلِّم سلامًا تامًّا، على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَد، وتنفرج به الكُرَب، وتُقضَى به الحوائج، وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقَى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله.

الصلاة على النبي لقضاء الحوائج المستعصية

الصلاة على النبي لقضاء الحوائج المستعصية قال عنها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فيها الفرج والخير والبركة والفتح الميمون، ونفحات الصلاة على الأمين المأمون، ما رآه الذاكرون، وسعد به المصَلُّون، وقرَّتْ به العيون وأسهل صيغة هي اللهم صل على سيدنا محمد أو التشهد الأخير من الصلاة الصيغة الإبراهيمية: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين.

تجربتي مع الصلاة على النبي

تجربتي مع الصلاة على النبي اللهم صلِّ على سيدنا محمد حبيبك المحبوب ومحبيه، كمل يرضيك ويرضيه، وحببه فينا وزدنا محبة فيه، الكثير من التجارب تؤكد أن في الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فك للكروب وتسهيل الأرزاق اللهم صلِّ على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صلِّ وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي وقلة حيلتي ادركني يا رسول الله.