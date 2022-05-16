حلوان تشارك بالملتقى الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات المصرية



شاركت جامعة حلوان بالملتقى الأول لمسئولي برلمان شباب الجامعات المصرية المقام تحت رعاية

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وبحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وبمشاركة ٣٣ جامعة، وحضور مسئولي البرلمان و رعاية الشباب بالجامعات ، بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

أشاد الدكتور أشرف صبحى بالنماذج الشبابية المُشرفة من أعضاء برلمان الشباب وبرلمان الشباب بالجامعات المصرية ، فهم على قدرٍ ودراية كبيرة ومعرفة بمختلف القضايا والتحديات فالجامعات المصرية لها دور تاريخى فى الحراك السياسى المصرى، ونعمل على تنفيذ حزمة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والإبداعية داخل الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

أبدى الدكتور ممدوح مهدي سعادته بمشاركة طلاب جامعة حلوان في مثل هذه الفعاليات التي تساهم في اكساب الطلاب خبرات مختلفة من خلال الاحتكاك والتواصل مع أقرانهم من الجامعات المختلفة بحضور قيادات يحتذى بها، مضيفاً أن مثل هذه الفعاليات تساهم في بناء كوادر شبابية قادرة على ممارسة العمل السياسي بشكل مناسب.

أوضح الدكتور حسام رفاعي حرص جامعة حلوان على مشاركة طلابها في الفعاليات المختلفة، مؤكداً أنهم دائماً ما يشرفون الجامعة في كافة المحافل، مضيفاً أن الجامعة أيضاً تحرص على بناء هوية للطلاب تساعدهم في المشاركة السياسية الإيجابية الفعالة.

كما حضر الملتقى من مسئولى رعاية شباب جامعة حلوان أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، والأستاذ محمود رشاد منسق برلمان شباب الجامعة، الطالب على السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة .