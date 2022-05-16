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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السلع التموينية : 90% من الأطفال يستفيدون من منظومة الدعم

سلع تموينية
سلع تموينية

أكد  أحمد يوسف منصور نائب رئيس ادارة الهيئة العامة للسلع التموينية ان منظومة الدعم التمويني يستفيد منها 90% من الاطفال وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، موضحا ان الدعم المقدم لهم يضم سلة غذائية متوازنة توفر كافة العناصر الغذائية الهامة.

وقال  نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة الهامة للسلع التموينية إلي ان الدعم الخاص بالسلع يمثل 36 مليار جنيه ، بينما يمثل دعم الخبز 54 مليارا .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم الاثنين مع ممثلي الهيئة لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية).

و أكد يوسف منصور استثمار  الهيئة في العنصر البشري من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل وتشجيع العاملين لالتحاق بالدراسات العليا في المعاهد الحكومية وتنظيم دورات تدريبية في الحاسب الالي لجميع العاملين لرفع كفاءتهم.

واشار إلي جهود الهيئة للتنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلي وشركات المطاحن والبنك الزراعي للبدء الفوري في الزراعات التعاقدية بعد انتهاء الموسم لضمان الكميات والمساحات المزروعة لعقد شراكة بينه وبين الفلاح لتقديم مساعدات له اثناء موسم الزراعة مما يضمن الحصول علي القمح .

و لفت إلى ان هذا النموذج مطبق بنسبة 100% في زراعة البنجر ونتمني تطبيقه في القمح.

وفيما يخص البورصة السلعية ، قال:" نتمني ان تقوم بدورها في ضبط السوق الداخلي للقضاء علي الاحتكار"، متابعا؛" البورصة السلعية تعمل حاليا علي القمح المحلي  وحصر للكميات والموال التي تدفع وتسجيلها الكترونيا .. وقريبا سيبدأ مع الذرة و الارز.

الجهاز المركزي للمحاسبات الهيئة العامة للسلع التموينية منظومة الدعم التمويني مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 2023 وزارة التموين والتجارة الداخلية

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