عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس شباب البرلمان: اللعب على أرض المنافس في نهائي الأبطال ظلم للأهلي

د. محمود حسين رئيس
د. محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

كشف د. محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الرياضة الجديد الصادر فى عام 2017 لم تصل المجلس حتى الآن ، وأنه بمجرد وصولها من مجلس الشيوخ الذى يناقشها سيتم إقرارها في وقت قصير.

وقال محمود حسين ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن التعديلات متعلقة بإعادة هيكلة مركز التحكيم والتسوية وبنود الاستثمار الرياضى والفصل ، فى الإختصاصات بين  الوزارة واللجنة الأولمبية.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل حاليا على إعادة صياغة المشاكل التي سببها قرارات سابقة فى عهد وزارة المهندس خالد عبدالعزيز تتعلق بدمج مراكز شباب القرى فى بعض المحافظات وأخرى بوجود أندية ومراكز شباب مشهرة بدون ممارسة للنشاط .

وعن أزمة النادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي، بعد إعلان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب قال د. محمود حسين : قرار الاتحاد الإفريقي قرار غير منطقي وظالم للنادي الأهلي ومنح ميزة نسبية للفريق المنافس.

وتابع : ليس فقط النادي الأهلي الذي يتعرض لهذا الظلم بل منتخب مصر أيضا، وبعض الأندية من خلال التحكيم وغيره فيوجد توجه خاص من كاف على مصر.

وأضاف أن الأهلي يتخذ الطريق الصحيح بهدوء ورزانة واتخذ الإجراءات اللازمة ، وندخل اتحاد الكرة الذي يتواصل دائما مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأردف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: لازم نصر على موقفنا ونتوجه إلى المحكمة الرياضية والوصول إلى حل وتوزان الكفة.

وعن عدم إرسال خطاب كاف للأهلي من اتحاد الكرة قال:  يوجد خطأ إداري في الاتحاد ويجب محاسبة من أخطأ لأنه أضاع حق نادي جماهيري وهو في طريقه للتتويج بالبطولة الثالثة على التوالي ولكن الآن يجب أن نصطف جميعا للوصول إلى حل، ثم نحاسب من أخطأ.

ود حسين لجنة الشباب بمجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الرياضة الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

دعاء خسوف القمر من الكتاب والسنة

سعر الذهب اليوم 15-5-2022

انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-5-2022

كيفية صلاة الخسوف ودعاؤها .. سنة نبوية الأزهر يحدد وقتها وأحكامها

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

ترشيحاتنا

نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ يطالبون الحكومة بوضع بخطة لرعاية المبتكرين

وزير الاتصالات: تنمية الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية لها ضرورة

الكيلو بـ180 جنيها.. الفلاحين تناشد بضرورة تشديد الرقابة على محلات الجزارة

رئيس شباب البرلمان: اللعب على أرض المنافس في نهائي الأبطال ظلم للأهلي

مؤسسة تعليمية وترفيهية شاملة.. وفد بنك الاستثمار الأوروبي يشيد بمتحف الحضارة

تصدير التكنولوجيا| وزير الاتصالات : نستهدف بناء القدرات ورعاية الإبداع والتحول الرقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيبو وبشير.. مباراة الـ 6 - 1 الأكثر قسوة في نفوس الزملكاوية

بمشاركة وزيرة الهجرة .. جامعة بنى سويف تنظم الندوة التثقيفية التاسعة عشر

50 عاما.. أجور أبطال إمبراطورية ميم وانسحاب محمد العربى| نوستالجيا

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

فيديو

الاختيار 3.. عبد الفتاح السيسي يوجه تحذيرا لـ خيرت الشاطر ومحمد مرسي

عيد ميلاد نانسي عجرم.. أم كلثوم سبب انطلاقها وقصة زواجها من فادي الهاشم

إبراهيم حسن: لن نعمل في تدريب المنتخب لهذه الأسباب.. تفاصيل

تحويل المحنة إلى منحة.. أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي العصر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ