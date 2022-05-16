رئيس شباب البرلمان: اللعب على أرض المنافس في نهائي الأبطال ظلم للأهلي

كشف د. محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الرياضة الجديد الصادر فى عام 2017 لم تصل المجلس حتى الآن ، وأنه بمجرد وصولها من مجلس الشيوخ الذى يناقشها سيتم إقرارها في وقت قصير.

وقال محمود حسين ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن التعديلات متعلقة بإعادة هيكلة مركز التحكيم والتسوية وبنود الاستثمار الرياضى والفصل ، فى الإختصاصات بين الوزارة واللجنة الأولمبية.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل حاليا على إعادة صياغة المشاكل التي سببها قرارات سابقة فى عهد وزارة المهندس خالد عبدالعزيز تتعلق بدمج مراكز شباب القرى فى بعض المحافظات وأخرى بوجود أندية ومراكز شباب مشهرة بدون ممارسة للنشاط .

وعن أزمة النادي الأهلي مع الاتحاد الإفريقي، بعد إعلان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب قال د. محمود حسين : قرار الاتحاد الإفريقي قرار غير منطقي وظالم للنادي الأهلي ومنح ميزة نسبية للفريق المنافس.

وتابع : ليس فقط النادي الأهلي الذي يتعرض لهذا الظلم بل منتخب مصر أيضا، وبعض الأندية من خلال التحكيم وغيره فيوجد توجه خاص من كاف على مصر.

وأضاف أن الأهلي يتخذ الطريق الصحيح بهدوء ورزانة واتخذ الإجراءات اللازمة ، وندخل اتحاد الكرة الذي يتواصل دائما مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأردف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: لازم نصر على موقفنا ونتوجه إلى المحكمة الرياضية والوصول إلى حل وتوزان الكفة.

وعن عدم إرسال خطاب كاف للأهلي من اتحاد الكرة قال: يوجد خطأ إداري في الاتحاد ويجب محاسبة من أخطأ لأنه أضاع حق نادي جماهيري وهو في طريقه للتتويج بالبطولة الثالثة على التوالي ولكن الآن يجب أن نصطف جميعا للوصول إلى حل، ثم نحاسب من أخطأ.