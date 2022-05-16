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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة طالب الهندسة الغريق في نيل بنها

جثة
جثة

صرحت جهات التحقيق بمركز بنها فى القليوبية، بدفن جثة طالب من محافظة المنوفية، عُثر عليه غريقًا في نهر النيل بمنطقة أسفل كوبري الطريق الإقليمي المار بمركز بنها بكفرسعد، وتبين أنه طالب بكلية الهندسة وغرق في ظروف غامضة وجارِ التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.


انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جثمان الطالب إسلام محمود، طالب بكلية الهندسة بجامعة بنها، غارقاً في مياه النيل  تحت الكوبرى الإقليمى، دائرة مركز شرطة بنها، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بالعثور على جثة لطالب يدعى إسلام محمود، بكلية الهندسة بجامعة بنها، غارقاً بمياه النيل تحت الكوبرى الإقليمى بمنطقة كفر سعد التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثمانه وجرى نقله لمشرحة مستشفى بنها التعليمى تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

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