تم الترويج لها على فيسبوك.. حماية المستهلك يصادر منتجات تجميل مجهولة المصدر

أعلن جهاز حماية المستهلك إرسال عينات من منتجات مستحضرات الجميل مجهولة المصدر للفحص في هيئة سلامة الدواء (جهة الاختصاص) للتعرف على مدى صلاحيتها للاستخدام بعد القبض على فتاة تقوم بالترويج لهذه المنتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك لـ صدى البلد أن الجهاز يتعاون بشكل مستمر مع الأجهزة والمؤسسات ذات الاختصاص بشأن كل ما يتم التحفظ عليه ومنها هيئة سلامة الدواء ومعامل وزارة الصحة وكليات الهندسة للفحص الفني بشأن الأجهزة والمعدات.

وأضاف أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات في مثل هذه القضايا أولها التحفظ على جميع المنتجات مجهولة المصدر ومصادرتها بعد الفحص الفني لمعرفة مكوناتها ومدى صلاحيتها للاستخدام ثم تتبع مصدرها والوصول إلى المنبع والقبض على جميع حلقات تداول هذه المنتجات.

ويعاقب قانون جهاز حماية المستهلك هذه المخالفات بالتغريم والسجن وعقوبات جنائية حال تسببت المنتجات في تعرض حياة المستهلك الخطر.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر وضبط مرتكبة الواقعة تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة.



كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

وبالفحص تمكن المقدم احمد الطحيوي رئيس مباحث بولاق ابو العلا من تحديد المذكورة وتبين أنها إحدى الفتيات- مقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إستهداف المذكورة وأمكن ضبطها وبحوزتها كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات ، ووجه اللواء طارق قنديل حكمدار القاهرة بإتخاذ الإجراءات القانونية.