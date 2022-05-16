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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يفتتحان 15 مسجدًا الجمعة القادمة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة خمسة عشر مسجدًا بمحافظة البحيرة الجمعة القادمة 20 مايو الجاري، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدان صيانة وترميمًا وهي :

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد

1. المرحوم محمد حسني مكرم – قرية قراقص – مركز دمنهور

2. عزبة سليم جبارس بحري – مركز ايتاي البارود

3. عزبة أبو قابيل البحري أثريات فاضل – مركز ايتاي البارود

4. عزبة المتروك – كفر مساعد – مركز ايتاي البارود

5. الهداية – دست الأشراف – كوم حمادة

6. الأنوار المحمدية - البسلقون – كفر الدوار

7. الشهيد زلطة – أريمون – المحمودية

8. الرضا – بريم – كوم حمادة

9. الإخلاص – كنج عثمان- كفر الدوار

10. النور – قرية ويصا الكبيرة - دمنهور

11. أبو زينة – منشأة الخزان – مركز دمنهور

12. عبد الرحمن بيصار – النوبارية – مركز أبو المطامير

13. الغنايمة – مستناد – مركز شبرا خيت

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

14. الطاهر – ببيان – كوم حمادة

15. سيدي يوسف – قرية ديبي – مركز رشيد

وتعقد وزارة الأوقاف، ‏اجتماعا بمديري المديريات غدا الثلاثاء في العاشرة صباحا ، فيديو كونفرانس لمناقشة تفعيل وتنشيط وتكثيف الأنشطة الدعوية، وعودة المقارئ القرآنية والبرنامج الصيفي للطفل ومشروع صكوك الأضاحي ، وتجهيز ساحات عيد الأضحى المبارك .

كما شهد وزير الأوقاف ، صباح اليوم اجتماع هيئة ضمان الجودة بجامعة الأزهر، حيث قال د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف حققت نهضة في المستوى التثقيفي للأئمة، وأن الجودة أحد المرتكزات الوطنية التي تسعى إليها الدولة المصرية، والتي نأخذ أنفسنا بها في وزارة الأوقاف ونعمل على تنوع واتساع الأفق الثقافي لدى الأئمة والعاملين بالأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف ، أننا جميعًا مطالبون بتحقيق الإتقان والجودة كل في مجال اختصاصه، وأن وزارة الأوقاف انطلقت في سبيل الاهتمام بكل العلوم والمعارف، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الأوقاف وبين 24 جامعة مختلفة غير جامعة الأزهر بكلياتها المتنوعة لتدريب نحو 4100 إمام، حول علوم اللغة عربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والدورات الإعلامية المتعددة، بإجمالي نحو 82 دورة بالجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة اليوم الاثنين 16/ 5/ 2022م، بحضور .د علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، ود. عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق، ود. عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، ود. جاد الرب أمين عبد المجيد عميد الكلية السابق، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من العمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

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