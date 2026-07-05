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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس أركان الاحتلال: نسيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن قواته تسيطر على منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وذلك خلال جولة أجراها، الأحد، في المنطقة التي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.


وقال زامير إن المنطقة "تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي وتضم بنية تحتية تابعة لحزب الله"، مدعيا أن الحزب، بدعم وتمويل من إيران، أنشأ شبكة أنفاق أسفل التلال بهدف تهديد المستوطنات الشمالية، مضيفا أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على المواقع المرتفعة ومسارات الأنفاق في المنطقة.


وطالب رئيس الأركان الجيش اللبناني بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق الأخير، والعمل على إزالة وجود عناصر حزب الله في جنوب البلاد، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته لإزالة ما وصفها بـ"التهديدات"، وسيكون مستعدًا لشن هجوم سريع في حال حدوث أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.


واعتبر زامير أن الاتفاق المبرم بين لبنان وإسرائيل جاء نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الجبهة الشمالية.


وكان اتفاق إطاري قد أُبرم في 26 يونيو الماضي بوساطة أمريكية، وينص على إعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مناطق محددة، إلى جانب العمل على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.


ورغم الاتفاق، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، مع استمرار انتشار آلاف الجنود الإسرائيليين في مناطق من جنوب لبنان، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من سكان تلك المناطق نازحين بسبب التصعيد العسكري.

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قلعة الشقيف جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي

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