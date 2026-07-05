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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الأركان الإسرائيلي: قواتنا تسيطر على مرتفعات الشقيف جنوب لبنان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "رئيس الأركان الإسرائيلي" أن قواتهم تسيطر على المواقع الرئيسية في مرتفعات الشقيف جنوب لبنان.

ووفقًا لتقديرات جيش الاحتلال، فإن حركة حماس لا تملك أي نفوذ أو أوراق ضغط على إسرائيل في الوضع الحالي، ولذا ينبغي استغلال هذا الموقف لزيادة الضغط على التنظيم في المفاوضات الجارية، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وأكد كبار المسئولين في الجيش الإسرائيلي أن قطاع غزة لا يمثل ساحة القتال الرئيسية في هذه المرحلة، وأن على إسرائيل تركيز جهودها على التهديد القادم من إيران ولبنان، فضلاً عن مواجهة التصعيد المتصاعد والتوترات في الضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية لبنان الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

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