الرئيس عون يؤكد عمق العلاقات التي تجمع لبنان والجزائر

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، عمق العلاقات الأخوية و التاريخية التي تجمع لبنان والجزائر، وحرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وقال الرئيس عون - في رسالة تهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى السنوية لإعلان استقلال الجزائر ، اليوم /الأحد/ - "إننا إذ نستحضر هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تجسد تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة، نؤكد اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع لبنان و الجزائر، وحرصنا الثابت على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق خير البلدين و الشعبين الشقيقين".