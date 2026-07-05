استمرار التصعيد الإسرائيلي فى جنوب لبنان

شهد جنوب لبنان، اليوم، تصعيدًا ميدانيًا، حيث نفذت مروحية إسرائيلية عملية تمشيط في بلدة مجدل زون بقضاء صور، بالتزامن مع تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي في أجواء قرى وبلدات محيط مدينة صور.

وفي قضاء بنت جبيل، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير واسعة في بلدتي بيت ياحون وكونين، وسط استمرار التوتر الأمني على طول المناطق الحدودية.

وفي البقاع، سُجل تحليق مكثف لمسيّرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة، في إطار استمرار الخروقات الجوية التي تشهدها مناطق لبنانية عدة.