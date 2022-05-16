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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة حلفاء حزب الله.. قراءة في النتائج الأولى لانتخابات لبنان

انتخابات لبنان
انتخابات لبنان

أدت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في لبنان إلى خسارة واضحة لحلفاء حزب الله لعدد من المقاعد، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، فيما لا تظهر النتائج النهائية بعد، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

في تراجع واضح، مُني التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس اللبناني ميشال عون،  بخسارة منعته من الاحتفاظ بأكثرية نيابية مسيحية، بعد أن فقد عددًا من المقاعد لصالح خصمه حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فقد مُني  حزب الله بنكسة، مع خسارة حلفائه عددا من المقاعد في أول استحقاق يعقب سلسلة من الأزمات التي تعصف بالبلاد منذ عامين.

 أعلنت وزارة الداخلية  اليوم الإثنين النتائج النهائية لـ49 مقعدا موزعة على سبع دوائر انتخابية، على أن تصدر النتائج المتبقية "تباعا". 

وتعكس النتائج الأولية فوز مرشحين معارضين ومستقلين بعدد من مقاعد البرلمان المقبل الذي تنتظره تحديات عدة. 

وسيضمّ على الأرجح كتلا متنافسة، لا تحظى أي منها منفردة بأكثرية مطلقة، بعدما كان حزب الله وحلفاؤه يحظون بأكثرية في المجلس المنتهية ولايته.

أظهرت نتائج الماكينات الانتخابية التابعة للوائح المتنافسة احتفاظ حزب الله وحليفته الشيعية حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، بكامل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية (27 مقعدا).
ولم يتمكن حليفه المسيحي التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون من الاحتفاظ بأكثرية نيابية مسيحية، بعد خسارته عددا من المقاعد لصالح خصمه حزب القوات اللبنانية.

في المقابل، ضمن حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، خصم حزب الله اللدود، فوزه بأكثر من عشرين مقعدا.

واعتبر محللون أن النتائج تظهر أن اللبنانيين اختاروا توجيه ضربة لحزب الله، وربما تغيير  الأمور في البلاد.

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