بمشاركة النني.. شوط أول سلبي بين أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي نيوكاسل يونايتد وأرسنال، في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول شهد سيطرة شبه مطلقة للاعبي نيوكاسل يونايتد، وسط تراجع وحذر من لاعبي أرسنال.

وكاد رامسديل حارس مرمى أرسنال أن يمنح نيوكاسل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، عندما تباطأ في تمرير الكرة، ليضغط عليه ألميرون بشكل مثالي، لكن الكرة لم تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 37، اقتحم سانت ماكسيمان منطقة جزاء ارسنال، وأطلق تسديدة قوية بيمناه، لكن رامسديل تصدى لها ببراعة، مانعًا إياه من هز شباكه.

وتعرض الياباني تومياسو للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 40 بزميله في ارسنال، البرتغالي سيدريك سواريس.

تشكيل أرسنال

وتواجد محمد النني أساسيًا في تشكيل ارسنال والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى: إيرون رامسديل

خط الدفاع: نونو تافاريس - بين وايت - جابرييل ماجاليس - تومياسو

خط الوسط: محمد النني - جرانيت تشاكا - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - إيميل سميث رو- إيدي نيكيتاه