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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استكمال محاكمة المتهمين بسرقة بريد المرج .. اليوم

صدى البلد

تنظر  الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم  محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 484 لسنة 2021 جنايات المرج، والمعروفة إعلاميًا بـ "سرقة مكتب بريد المرج" . 

وتضم القضية كلا من، "محمد. س" وشهرته "الريس"، و"عمرو. م"، و"أشرف. ب"، و"أحمد. س"

واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية بأنهم في غضون عام 2015، وحتى مايو 2016، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين 

كما قام المتهمون من الثالث حتى الأخير، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وأمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، بأن أمدوها بأسلحة وأموال وذخائر ومهمات ومقرات مع علمهما بما تدعو اليه 

وقام المتهمون جميعا بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلى مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به، بأن دلف المتهم الأول والثاني والثالث إلى المكتب وبحوزة كل منهم سلاح ناري "بندقية آلية"، أشهروها في وجوه المجني عليهم، وأطلق الثالث عدة أعيرة نارية صوب الحاجز الخرساني للمكاتب الأمامية.

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