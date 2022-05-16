أحمد قطب: الروح القتالية سر العودة من تونس بالكأس الإفريقية

أكد أحمد قطب، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق كان على ثقة بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أمام الترجي في النهائي اليوم، مشيدًا بالروح القتالية لجميع اللاعبين التي مكنت الفريق من التغلب على كافة الصعوبات، ومن العودة من تونس بالكأس الغالية رغم مواجهة الترجي على أرضه وبين جماهيره.

وأوضح: «البطولة كانت تمثل أهمية كبيرة لنا هذا الموسم، خاصة أن التوفيق لم يكن حليفنا في بعض الأوقات خلال الموسم الحالي، ولكننا تعودنا على النظر دائمًا للأمام لمصالحة جماهير الأهلي وإهدائها اللقب الإفريقي الغالي».

وواصل: «كنا على ثقة من قدرتنا على العودة لطريق البطولات الذي اعتدنا على السير فيه دائمًا، وسعينا للاجتهاد بكل قوة فكان التوفيق حليفنا، والحمد لله على هذا النصر وعلى الفوز بالكأس الإفريقية الغالية».

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية للمرة الخامسة عشرة، عقب الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1