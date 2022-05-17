رئيس الوزراء الفرنسي كاستيكس يقدم استقالته.. واختيار وزيرة العمل السابقة لخلافته.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، إعلان قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اختار وزيرة العمل السابقة، إليزابيث بورن، رئيسة للوزراء، مكلفاً إياها تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الإليزيه أن رئيس الجمهورية سمّى إليزابيث بورن رئيسة للوزراء وكلفها بتشكيل حكومة" وأن الاختيار "اختيار الكفاءة في خدمة فرنسا، اختيار المرأة التي تمتلك القناعات، ولها سجل من العمل والإنجازات".

وهذه أول رئيسة حكومة فرنسية منذ 30 عاماً.



في أول ردود الفعل، قالت المرشحة عن التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية، مارين لوبن، إن ماكرون "عبر تسميته إليزابيث بورن يظهر عجزه في توحيد (الفرنسيين) وإرادته في المضي قدماً في سياسة الاحتقار وتفكيك الدولة والتخريب الاجتماعي والابتزاز الضريبي والتراخي".

من جهته، قال رئيس حزب "فرنسا الأبية" الذي نجح في التوصل إلى توافق مع الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر، إن تسمية بورن لهذا المنصب "سيفتح فصلاً جديداً من سوء المعاملة الاجتماعية"، بالنظر إلى أعمالها عندما شغلت وزارتي العمل والمواصلات.