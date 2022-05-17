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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زياد بهاء الدين: مؤتمر الوزراء حمل رسائل إيجابية أهمها دور الدولة في الاقتصاد

الدكتور زياد بهاء
الدكتور زياد بهاء الدين

أشاد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بمؤتمر مجلس الوزراء الذي عقد بالأمس لإعلان خطة مصر ورؤيتها لإدارة الازمة الاقتصادية، قائلاً : المؤتمر كنا جميعاً في الأوساط الاقتصادية في حالة ترقب له شديدة وخرجت منه رسائل شديدة الإيجابية.

 وتابع “بهاء الدين” خلال لقاء عبر   برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "بالأخص وثيقة دور الدولة في الاقتصاد تمثل نقطة فاصلة وهامة  لو الجميع كان في انتظارها وكانت بها   إشارة إيجابية فيما يخص إتاحة الفرصة الأكبر للقطاع الخاص والتحرك  بحرية".


مبيناً أنه من ضمن العناصر الإيجابية  التي حملها المؤتمر التحدث عن الاستثمار ودوره في قيادة النمو الاقتصادي كمربط فرس يقود قاطرة النمو.


لكن بهاء الدين عاد وقال : رغم كل ذلك لكني كنت متوقع أكثر من ذلك وكان  هناك مصارحة حقيقة ضمن المؤتمر  حول الأوضاع الاقتصادية العالمية    وهو جزء مهم لاطلاع الناس على الأوضاع العالمية التي نعتبر جزءاً منها.


وأوضح أن مخرجات المؤتمر لا يمكن توصيفها برؤية سياسية واقتصادية شاملة لكنها في إطار فقط بعض المبادرات والحلول العاجلة وجميعها مستهدفات ولكن ليست سياسة اقتصادية وسياسية مترابطة ومتكاملة يمكن البناء عليها مستقبلاً.

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