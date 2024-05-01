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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية الذكرى الـ42 لتحرير سيناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة الذكرى ال ٤٢ لتحرير سيناء، وذلك بحضور العميد هيثم عبده المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال القوات المسلحة بالمحافظة.

 

وقدم المحافظ خلال كلمته التحية لأرواح الشهداء الطاهرة الذين فاضت أرواحهم فداءً لكرامة الوطن وعزته، وضحوا بحياتهم في سبيل أن تظل رايته خفاقة جيلًا بعد جيل.


مقدمًا التقدير والإعتزاز إلى رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة لما تبذله الدولة من جهود ومشروعات قومية؛ لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحفظ مقدرات الدولة كما قرر منح مكافأة مالية للطلاب المشاركين بالاحتفالية، مشيدًا بما قدموه من لوحات فنية تبعث قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن.

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هذا وشهدت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية والشعرية، والأوبريتات الوطنية التي قدمها طلاب إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم.

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