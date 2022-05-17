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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤسسة عالمية: بنك التعمير والإسكان الأكفأ في الموبايل والإنترنت البنكي

صدى البلد

حصد بنك التعمير والإسكان على جائزتي "البنك الأكفأ في تقديم خدمة الموبايل البنكي" "Most Reliable Mobile Banking Service Provider Egypt2022" و" الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي"" Most Reliable Internet Banking Service Provider Egypt2022"، من مؤسسة world Business Outlook العالمية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة التي تحققها المؤسسات المالية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وتمنح هذه الجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية  بموجب تقييم نخبة من الخبراء في جميع المجالات.

وأعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن سعادته بهذا التكريم العالمي، والذي يأتي تتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية، وخاصةً في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات المصرفية ، وتطبيقه لاستراتيجية طموحة تؤهله أن يصبح من أكبر البنوك التجارية في مصر، عن طريق تطوير وتحديث بنيته التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية وضخ استثمارات متنامية بما يحقق التحول الرقمي السريع والمتلاحق

 

تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي لاعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.


وأوضح إنه في إطار تطبيق خطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق بنك التعمير و الإسكان باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وذلك من خلال خدمة الانترنت و الموبايل البنكي  HDB NET، والذى يمثل إحدى الركائز الأساسية في التطوير الرقمي ويعزز مبدأ التعامل مع البنك في أي وقت وأي مكان بفاعلية وأمان تام ، فقد تم اطلاق الإصدار الثاني من الإنترنت و الموبايل البنكي ( HDB Net ) ، ليشمل تفعيل مزيد من الخدمات الرقمية بما يقرب من 50 خدمة من اهمها إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية خارج البنك، كما تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية ادارة البطاقات المختلفة "بطاقات الخصم المباشر, بطاقات الائتمان و البطاقات المدفوعة مقدما " بالإضافة إلي فتح حسابات جديدة , ربط و كسر الشهادات الادخارية , سداد اقساط القروض المختلفة وغيرها من الخدمات المتميزة التي يستطيع من خلالها العميل ادارة حساباته البنكية بكل يسر و أمان.

 

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