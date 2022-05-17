نقيب السياحيين: مطروح تحظى بإقبال كبير جداً في حجوزات الرحلات

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إنه لدينا تنوع سياحي كبير، يستطيع أن يستوعب كافة المستويات الاجتماعية ،سواء من الفنادق ال5 نجوم، وحتي فنادق النجمة الواحدة، والشقق الفندقية التي تأجرها العائلات المصرية البسيطة للمصيف في مرسى مطروح، والإسكندرية، رأس البر.

وأضاف باسم حلقة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"،أن كل مكان في مصر له طعم ومذاق خاص،مثل :شرم الشيخ، ودهب، ونوبيع، وطابا، والساحل الشمالي ،ومرسى مطروح، والإسكندرية.

وأوضح نقيب السياحيين، أن مدينة مرسى مطروح تحظى بإقبال كبير جداً في حجوزات الرحلات، سواء في الفنادق،أو في العمارات الفندقية،مؤكداً أن مرسى مطروح تمتلك تميز خاص في الجو الخالي من التلوث، والمياه الصافية.

وأشار باسم حلقة إلى، أن مرسى علم تحظى بقبول كبير في الفترة الماضية،مضيفاً أن مرسى علم مدينة سياحية بكر جميلة،وهادئة، وبها كل الإمكانيات المطلوبة،بالإضافة إلى وجود مطار مرسى علم الذي يساعد في عملية الانتقال.