تعليم البحيرة: انتظام سير امتحانات الإعدادية وسط حالة من الهدوء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتظام سير الامتحانات وسط حاله من الهدوء والانضباط، مشددا على استمرار رفع درجة الإستعداد بكافة اللجان التى تشهد امتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذا الإستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات .

كما شدد اللواء المحافظ على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الإمتحان حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية، مع تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتأكيد على إرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات والالتزام بضوابط العملية الامتحانية والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين ابنائنا الطلاب .

وقد صرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ان طلاب الشهادة الاعدادية العامة قد واصلوا اداء امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وادي ١٢١٤٨٧ طالب وطالبة امتحانهم اليوم فى مادة العلوم داخل ٦٥١ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانى عشر في اجواء هادئه ووسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والالتزام بكثافة الطلاب وتوزيعهم على اللجان باعداد تضمن التباعد الاجتماعي في مسافات بينيه آمنة .



وذلك تزامناً مع امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي البالغ عددهم ١٣٥١٩٧ طالب وطالبة والذين ادوا امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية داخل ١١١ لجنة وبلغت نسبة تسجيلهم ودخولهم على منصة الامتحانات الالكترونيه اليوم ١٠٠٪ .



وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تباشر عملها منذ الصباح الباكر بحضور جميع المعنيين للوقوف على آخر المستجدات لحظه بلحظه والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات بشكل فوري ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى اليوم كما لم يتم رصد اي مشاكل او مخالفات تحول دون اداء الطلاب امتحاناتهم بسهوله ويسر.



وأكد وكيل الوزارة على الإلتزام بتحقيق الانضباط داخل وخارج اللجان وحظر الهواتف المحمولة من قبل الطلاب والملاحظين لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب الي اللجان لمنع التزاحم مع التواجد المستمر للطبيب او الزائره الصحية بكل لجنة والاستمرار في تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومراجعة وسائل التهوية والإضاءة باللجان وتأمين خطوط السير لاوراق الأسئلة والإجابة.