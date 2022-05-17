عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم البحيرة: انتظام سير امتحانات الإعدادية وسط حالة من الهدوء

صدى البلد

 

 أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إنتظام سير الامتحانات وسط حاله من الهدوء والانضباط، مشددا على استمرار رفع درجة الإستعداد بكافة اللجان التى تشهد امتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكذا الإستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات .

 كما شدد اللواء المحافظ على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الإمتحان حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية، مع تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتأكيد على إرتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات والالتزام بضوابط العملية الامتحانية والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين ابنائنا الطلاب .

 وقد صرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ان طلاب الشهادة الاعدادية العامة قد واصلوا اداء امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١  وادي ١٢١٤٨٧ طالب وطالبة امتحانهم اليوم فى مادة العلوم داخل ٦٥١ لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الثمانى عشر في اجواء هادئه ووسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والالتزام بكثافة الطلاب وتوزيعهم على اللجان باعداد تضمن التباعد الاجتماعي في مسافات بينيه آمنة .


وذلك تزامناً مع امتحانات النقل للصف الثاني الثانوي البالغ عددهم ١٣٥١٩٧ طالب وطالبة والذين ادوا امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الإنجليزية داخل ١١١ لجنة وبلغت نسبة تسجيلهم ودخولهم على منصة الامتحانات الالكترونيه اليوم ١٠٠٪ .


وأشار  إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تباشر عملها منذ الصباح الباكر بحضور جميع المعنيين للوقوف على آخر المستجدات لحظه بلحظه والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتذليل ما يعترضها من معوقات بشكل فوري ولم تتلقى غرفة العمليات اى شكاوى اليوم كما لم يتم رصد اي مشاكل او مخالفات تحول دون اداء الطلاب امتحاناتهم بسهوله ويسر.


وأكد وكيل الوزارة على الإلتزام بتحقيق الانضباط داخل وخارج اللجان وحظر الهواتف المحمولة من قبل الطلاب والملاحظين لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب الي اللجان لمنع التزاحم مع التواجد المستمر للطبيب او الزائره الصحية بكل لجنة والاستمرار في تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومراجعة وسائل التهوية والإضاءة باللجان وتأمين خطوط السير  لاوراق الأسئلة والإجابة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«انا عروسة جديدة وكنت باكل عيش».. ماذا قالت مدرسة الأحياء بعد مواجهتها بواقعة الجاردات؟ القصة الكاملة

الذهب يسقط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 105 جنيهات

سعر الذهب اليوم 17- 5- 2022

شاهد ظاهرة خسوف القمر لأول مرة في 2022| بث مباشر

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 16- 5 -2022

بسبب الإصابة .. ليفربول يفقد محمد صلاح أمام ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي

كانت زوجته تصوره.. مقتل لاعب كرة قدم مغربي نفذ قفزة الموت بإسبانيا

وفاة مراقب داخل لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بسوهاج

ترشيحاتنا

حيلة شيطانية.. كيف قتلت سيدة زوجها مريض القلب بمنطقة الظاهر

مفتي الجمهورية: البرلمان المصري والبريطاني بذلوا الكثير من الجهود لاستقرار المجتمعات

نتعهد بدعم مسيرة التنمية.. عمال مصر يؤكدون استمرار بناء الجمهورية الجديدة وتحدي الأزمات

انتظام عملية الاقتراع في جولة الإعادة على مقعد نقيب محامي شمال الجيزة

طالب بالشهادة الإعدادية يطعن زميله بعد امتحان الهندسة بالقليوبية

تفاصيل درجات الحرارة والطقس اليوم.. لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتديًا 111 تي شيرت.. رجل يركض لمدة 3 ساعات لسبب مدهش

بالصور.. ما الذي يحدث بكوريا الشمالية؟.. استنفار بالجيش لمنع أخطر ظهور لكورونا

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

«العيون السود» حكاية عاشقين.. كتبها بليغ حمدي ولحنها لتوضح حبه لـ«وردة» الجزائرية

فيديو

تفاصيل درجات الحرارة والطقس اليوم.. لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وزير الدفاع يشهد "صمود - 1" بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

ظهر بوجه منتفخ .. جدل حول إصابة الرئيس الروسي بوتين بمرض خطير

الدولة تتصدى لمافيا تجارة الأدوية الفاسدة.. ما القصة؟ فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

غيوم السماء تعكس مآسي الأرض.. صغُرت بما رحُبت!

الكاتب الإماراتي عصام الدنمي يحكي عن الحنين لمصر .. بيت العائلة الكبير

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

صلاح منتصر كما عرفته

المستشار أسـامة الصعيدي

الإرهاب والوجه القبيح للسوشيال ميديا

إلهام أبو الفتح

المستريح الذي أرهق الجميع

كريمة أبو العينين

الدين لمين ومفاتيح الجنة مع مين

د.هادي التونسي

كنز الوحدة

علاء حيدر

الفن المصري والصحافة العالمية

نجاة عبد الرحمن

دراما رمضان وتأثيرها على وعي المواطن

هند عصام

السحر الفرعوني بين الحقيقة والحلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ