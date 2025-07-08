مفتي الجمهورية يستقبل المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية

استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، الدكتور روان حسنوف، المدير التنفيذي لمركز باكو الدولي للتعددية الثقافية بجمهورية أذربيجان؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات نشر ثقافة التعددية الدينية والتعايش السلمي بين أتباع الأديان ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأكد مفتي الجمهورية، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وأذربيجان، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به مركز باكو للتعددية الثقافية من خلال الملتقيات العلمية والفكرية التي تُعنى بترسيخ قيم التعايش ومواجهة التحديات الفكرية المرتبطة بقضايا الكراهية والتطرف، وفي مقدمتها ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى حرص دار الإفتاء المصرية على مواكبة متغيرات العصر والاستجابة للتحديات الفكرية والإنسانية من خلال إنشاء عدد من المراكز المتخصصة التي تدعم رسالتها وتُعزز من دورها في معالجة القضايا المعاصرة، وفي مقدمتها مركز سلام لدراسات التطرف، الذي يُعنى برصد وتحليل الأفكار المتطرفة، وتقديم دراسات علمية تساعد على فهم جذورها وآليات انتشارها، بما يسهم في حماية المجتمعات من الانجراف وراء هذه التيارات.

كما يعمل مركز الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش، التابع لدار الإفتاء، على إبراز الجوانب الفقهية والشرعية الداعمة لفلسفة التعايش السلمي بين أتباع الأديان، مع التأكيد على أن الالتزام بالتعاليم الدينية لا يتعارض مع احترام التنوع الديني والثقافي بين البشر، فضلًا عن مركز حوار التابع لدار الإفتاء أيضًا، الذي يعمل على تعزيز التفاهم المشترك، وتقديم الصورة الصحيحة والمعتدلة عن الدين الإسلامي في مواجهة الصور المغلوطة التي تُروَّج في بعض الدوائر الإعلامية والثقافية حول العالم من خلال دراساته وأبحاثه المتعددة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل جزءًا من رؤية دار الإفتاء في بناء خطاب ديني رشيد، يستوعب واقع الناس ويشارك في مواجهة التحديات بروح من الوعي والانفتاح والتعاون.

من جانبه، أعرب الدكتور روان حسنوف، المدير التنفيذي لمركز باكو للتعددية الثقافية، عن بالغ تقديره لفضيلة مفتي الجمهورية، مشيدًا بالدور المهم الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من خلال تقديم خطاب ديني وسطي قائم على تعزيز ثقافة التعدد والانفتاح على الآخر، والتعايش السلمي بين أتباع الأديان، معربًا عن تطلع المركز إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها دار الإفتاء المصرية، لا سيما في مجالات التدريب، وإطلاق المبادرات العلمية والفكرية، والتعاون في المشروعات ذات الطابع الإنساني المشترك.

وفي ختام اللقاء، أعرب المفتي عن ترحيبه بالتعاون مع مركز باكو الدولي للتعددية الثقافية، مؤكدًا انفتاح دار الإفتاء على كل شراكة جادة تُسهم في ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك، والتصدي للتحديات الفكرية والإنسانية المعاصرة، لا سيما ما يتعلق بصورة الإسلام في الغرب، مشددًا على أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بما يعزز الأثر الإيجابي المرجو على الصعيدين العلمي والإنساني.